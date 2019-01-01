GOALCAST DİNLE | Neyse ki Yarın Cuma #20: Derbinin analizi ve tahmini
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Opta Şefi Barış Gerçeker ile Goal Türkiye Editörü Alp Çolak, Neyse ki Yarın Cuma'nın bu bölümünde 124. kez karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisini, Beşiktaş'ın Başakşehir lanetini ve Game of Thrones'ta hanelerin takım temsillerini konuştular.
02:00 | Ankara mı, Eskişehir mi, İstanbul mu?
03:46 | Fenerbahçe – Galatasaray derbisinin maç önü analizi
45:56 | Beşiktaş, Başakşehir lanetini kırabilecek mi?
1:06:57 | Futbol yayıncılığında VR devri
1:13:36 | Game of Thrones’da hangi hane, hangi futbol takımını temsil ediyor?