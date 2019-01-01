GOALCAST DİNLE | Neyse ki Yarın Cuma #19: Milli ara bitti! Süper Lig yeniden başlıyor
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Opta Şefi Barış Gerçeker ile Goal Türkiye Editörü Alp Çolak, Neyse ki Yarın Cuma'nın bu bölümünde Messi'nin çılgın frikik golünü, Liverpool'un şansı ile zirve yarışına ortak olmaya devam etmesini ve Mert Günok'un yükselişini yorumlayıp, milli ara sonrası yeniden başlayacak olan Süper Lig'de hafta sonu oynanacak maçlara tahmin yaptılar.
00:15 - 05:03 | Girizgah
05:03 - 15:21 | Messi'nin frikik çılgınlığı
15:22 - 41:13 | Liverpool çekirgesi sıçramaya devam ediyor
41:14 - 58:49 | Mert Günok'un yükselişi
58:50 - 1:20:37 | Süper Lig'de haftanın tahminleri
Süper Lig'de 27. hafta oynanacak maçların iddaa tahminleri
|Maç
|Alp Çolak'ın tahmini
|Barış Gerçeker'in tahmini
|Trabzonspor - Antalyaspor
|2.5 Üst
|MS 1
|Sivasspor - Kayserispor
|İY 0
|İY 0
|Alanyaspor - Bursaspor
|MS 2
|2.5 Üst
|Galatasaray - Yeni Malatyaspor
|H 1
|MS 1
|Kasımpaşa - BB Erzurumspor
|02 çş
|02 çş
|Göztepe - Akhisarspor
|MS 1
|MS 1
|Ankaragücü - Fenerbahçe
|KG Var
|MS 2
|Başakşehir - Konyaspor
|MS 1
|İY 0
|Çaykur Rizespor - Beşiktaş
|KG Var
|MS 1
|Toplam Oran:
|110,99
|167,24