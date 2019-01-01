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GOALCAST DİNLE | Neyse ki Yarın Cuma #19: Milli ara bitti! Süper Lig yeniden başlıyor

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Opta Türkiye Şefi Barış Gerçeker ile Goal Türkiye Editörü Alp Çolak, yeniden başlayacak olan Süper Lig'de hafta sonu oynanacak maçları yorumladı.

Opta Şefi Barış Gerçeker ile Goal Türkiye Editörü Alp Çolak, Neyse ki Yarın Cuma'nın bu bölümünde Messi'nin çılgın frikik golünü, Liverpool'un şansı ile zirve yarışına ortak olmaya devam etmesini ve Mert Günok'un yükselişini yorumlayıp, milli ara sonrası yeniden başlayacak olan Süper Lig'de hafta sonu oynanacak maçlara tahmin yaptılar.

00:15 - 05:03 | Girizgah
05:03 - 15:21 | Messi'nin frikik çılgınlığı
15:22 - 41:13 | Liverpool çekirgesi sıçramaya devam ediyor
41:14 - 58:49 | Mert Günok'un yükselişi
58:50 - 1:20:37 | Süper Lig'de haftanın tahminleri

Süper Lig'de 27. hafta oynanacak maçların iddaa tahminleri

Maç Alp Çolak'ın tahmini Barış Gerçeker'in tahmini
Trabzonspor - Antalyaspor 2.5 Üst MS 1
Sivasspor - Kayserispor İY 0 İY 0
Alanyaspor - Bursaspor MS 2 2.5 Üst
Galatasaray - Yeni Malatyaspor H 1 MS 1
Kasımpaşa - BB Erzurumspor 02 çş 02 çş
Göztepe - Akhisarspor MS 1 MS 1
Ankaragücü - Fenerbahçe KG Var MS 2
Başakşehir - Konyaspor MS 1 İY 0
Çaykur Rizespor - Beşiktaş KG Var MS 1
Toplam Oran: 110,99 167,24

 

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