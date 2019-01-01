GOALCAST DİNLE | Neyse ki Yarın Cuma #19: Milli ara bitti! Süper Lig yeniden başlıyor

Opta Türkiye Şefi Barış Gerçeker ile Goal Türkiye Editörü Alp Çolak, yeniden başlayacak olan Süper Lig'de hafta sonu oynanacak maçları yorumladı.

Opta Şefi Barış Gerçeker ile Goal Editörü Alp Çolak, Neyse ki Yarın Cuma'nın bu bölümünde Messi'nin çılgın frikik golünü, 'un şansı ile zirve yarışına ortak olmaya devam etmesini ve Mert Günok'un yükselişini yorumlayıp, milli ara sonrası yeniden başlayacak olan Süper Lig'de hafta sonu oynanacak maçlara tahmin yaptılar.

00:15 - 05:03 | Girizgah

05:03 - 15:21 | Messi'nin frikik çılgınlığı

15:22 - 41:13 | Liverpool çekirgesi sıçramaya devam ediyor

41:14 - 58:49 | Mert Günok'un yükselişi

58:50 - 1:20:37 | Süper Lig'de haftanın tahminleri

Süper Lig'de 27. hafta oynanacak maçların iddaa tahminleri