GOAL’un Dünya Kupası otelleri için rezervasyon rehberi: Ortalama fiyatlar, uygun fiyatlı seçenekler, ulaşım ve daha fazlası

Eleme play-offları tamamlandı ve 2026 Dünya Kupası yapbozunun son parçaları da yerine oturdu; artık Haziran ayında başlayacak turnuvaya doğru tam gaz ilerliyoruz.

Otel konusunda sayısız seçenek ve alternatif olsa da, çeşitli Dünya Kupası sahalarında maçları izleme şansına sahip olanlar için, oda rezervasyonlarını son dakikaya bırakmak istemeyeceksiniz - özellikle de önümüzdeki haftalarda fiyatların önemli ölçüde artacağı tahmin ediliyorsa.

2026 Dünya Kupası konaklaması nasıl rezerve edilir: Bilmeniz gereken temel bilgiler

Çok geç kalmayın

2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak şehirlerdeki otel fiyatlarının, önceki yılların benzer tarihlerine kıyasla %300'e varan artış göstermesi bekleniyor; bu nedenle erken rezervasyon stratejileri çok önemlidir.

Bazı şehirlerde Dünya Kupası, ABD'nin 250. yıldönümüyle çakışacak ve bu da Haziran sonu/Temmuz başında fiyatları daha da yukarı çekecektir.

Aramanızı genişletin

Bazı Dünya Kupası ev sahibi şehirlerinde şehir merkezindeki veya stadyumlara yakın otel seçenekleri azalıyor, bu nedenle ufkunuzu genişletip daha uzak yerlerde konaklama aramak zorunda kalabilirsiniz.

Stadyuma ulaşım süresi uzayabilir, ancak otel masraflarından önemli ölçüde tasarruf edebilirsiniz.

Ücretsiz iptal imkanı sunan rezervasyonlar

Takımınızın Dünya Kupası'ndaki ilerleyişi belirsizliğini koruduğu için, rezervasyon yaparken tüm iade edilebilir oda seçeneklerini ve "ücretsiz iptal" filtrelerini kontrol etmeniz akıllıca olacaktır.

Bu yöntem, daha yakın bir otelde yer açılması veya turnuvanın ilerleyen aşamalarında takımınızı takip etmek için başka bir şehre gitmeniz gerektiğinde yeniden rezervasyon yapmanıza da olanak tanır.

2026 Dünya Kupası ev sahibi şehirlerinde nerede kalınır?

Atlanta (Mercedes-Benz Stadyumu)

Ana Havaalanı: Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havaalanı (ATL)

Ulaşım ipuçları: Atlanta'nın demiryolu sistemi MARTA, maç günlerindeki yoğun trafiği önlemek için önerilen başlıca ulaşım seçeneğidir. Mercedes-Benz Stadyumu'nun yakınında iki istasyon (Vine City İstasyonu ve GWCC/CNN Center İstasyonu) bulunmaktadır.

Stadyuma uzaklık Fiyat aralığı (en düşükten en yükseğe) Otel rezervasyonu 2 km'den az 704 $ - 3055 Otel rezervasyonu 10 km'den az 490 $ - 2070 $ Otel rezervasyonu yap

Uygun fiyatlı seçenekler: Clarion Inn & Suites (Atlanta Şehir Merkezi) (stadyuma 2 km'den az), Holiday Inn Express Hotel & Suites (Atlanta/Emory Üniversitesi Bölgesi) (stadyuma 10 km'den az)

Yüksek fiyatlı seçenekler: The Ritz-Carlton Atlanta (stadyuma 2 km'den az mesafede), The Whitley, a Luxury Collection Hotel (Atlanta Buckhead) (stadyuma 10 km'den az mesafede)

Dallas (AT&T Stadyumu)

Ana Havaalanı: Dallas Fort Worth Uluslararası Havaalanı (DFW)

Ulaşım ipuçları: Maç günleri için özel olarak geçici bir toplu taşıma ağı kurulacak; bu ağda Trinity Railway Express (TRE) & Shuttle, DART "Bus Bridge" ve Arlington Trolley yer alacak.

Stadyuma uzaklık Fiyat aralığı (en düşükten en yükseğe) Otel rezervasyonu 2 km'den az 952 $ - 1161 Otelleri rezerve et 10 km'den az 736 $ - 1341 $ Otelleri rezerve et

Uygun fiyatlı seçenekler: Homewood Suites by Hilton (Dallas-Arlington) (stadyuma 2 km'den az), Motel 6 (Arlington, TX - UTA) (stadyuma 10 km'den az)

Yüksek fiyatlı seçenekler: Motel 6 (Arlington TX Entertainment District) (stadyuma 2 km'den az), Motel 6 (Arlington, TX) (stadyuma 10 km'den az)

Los Angeles (SoFi Stadyumu)

Ana Havaalanı: Los Angeles Uluslararası Havaalanı (LAX)

Ulaşım ipuçları: LA Metro resmi ulaşım sağlayıcısıdır ve turnuva süresince hizmetlerini önemli ölçüde artıracaktır.

Stadyuma uzaklık Fiyat aralığı (en düşükten en yükseğe) Otel rezervasyonu 2 km'den az 555 $ - 1716 Otel rezervasyonu 10 km'den az 503 $ - 1593 $ Otel rezervasyonu

Uygun fiyatlı seçenekler: Comfort Inn Cockatoo (LAX Havaalanı yakınında) (stadyuma 2 km'den az), Super 8 by Wyndham (Los Angeles-Culver City Bölgesi) (stadyuma 10 km'den az)

Yüksek fiyatlı seçenekler: Best Western Plus Suites Hotel (LAX Havaalanı LA Stadyumu) (stadyuma 2 km'den az), Marina del Rey Hotel (stadyuma 10 km'den az)

Meksiko (Estadio Banorte)

Ana Havaalanı: Benito Juarez Uluslararası Havaalanı (MEX)

Ulaşım ipuçları: Stadyuma giden ana güzergâh, metro ve hafif raylı sistemin birleşiminden oluşacaktır

Stadyuma olan mesafe Fiyat aralığı (en düşükten en yükseğe) Otel rezervasyonu 2 km'den az 2553 MXN - 5131 MXN Otelleri rezerve et 10 km'den az 939 MXN - 6504 MXN Otel rezervasyonu

Ucuz seçenekler: Homesuites Rotarismo (stadyuma 2 km'den az), Hotel TorreBlanca (stadyuma 10 km'den az)

Yüksek fiyatlı seçenekler: Hotel Lucerna Culiacan (stadyuma 2 km'den az), Culiacan Marriott Hotel (stadyuma 10 km'den az)

Miami (Hard Rock Stadyumu)

Ana Havaalanı: Miami Uluslararası Havaalanı (MIA)

Ulaşım ipuçları: Odak noktası, yüksek hızlı tren, özel servisler ve park-and-ride seçenekleridir. Brightline (Yüksek Hızlı Tren), Miami şehir merkezi, Fort Lauderdale, West Palm Beach veya Orlando'dan seyahat eden taraftarlar için en iyi seçenek olarak kabul edilir.

Stadyuma olan mesafe Fiyat aralığı (en düşükten en yükseğe) Otel rezervasyonu 2 km'den az 1411 $ - 1584 $ Otel rezervasyonu 10 km'den az 610 $ - 2597 $ Otelleri rezerve et

Uygun fiyatlı seçenekler: Miami Gardens Inn & Suites (stadyuma 2 km'den az), Best Western Plus (Ft Lauderdale Hollywood Airport Hotel) (stadyuma 10 km'den az)

Yüksek fiyatlı seçenekler: Hampton Inn & Suites (Fort Lauderdale - Miramar) (stadyuma 2 km'den az), Monte Carlo Suites in Miami Beach (stadyuma 10 km'den az)

New Jersey (MetLife Stadyumu)

Ana Havaalanı: Newark Liberty Uluslararası Havaalanı (EWR)

Ulaşım ipuçları: Ana demiryolu bağlantısı Meadowlands Demiryolu Hattı'dır. Otobüsü tercih edenler için NJ TRANSIT 'TransitWay', saatte 10.000 kişi daha taşımak üzere kurulmuş yeni bir otobüs koridorudur.

Stadyuma olan mesafe Fiyat aralığı (en düşükten en yükseğe) Otel rezervasyonu 2 km'den az 918 $ - 1766 $ Otel rezervasyonu 10 km'den az 591 $ - 2335 $ Otel rezervasyonu

Uygun fiyatlı seçenekler: Red Roof Inn PLUS+ (Secaucus - Meadowlands) (stadyuma 2 km'den az), Wingate by Wyndham (Long Island City) (stadyuma 10 km'den az)

Yüksek fiyatlı seçenekler: Hyatt Place (Secaucus Meadowlands) (stadyuma 2 km'den az), Holiday Inn Express & Suites (Jersey City North - Hoboken) (stadyuma 10 km'den az)

Toronto (BMO Field)

Ana Havaalanı: Toronto Pearson Uluslararası Havaalanı (YYZ)

Ulaşım ipuçları: Lakeshore West ve East hatları, stadyumun yakınında bulunan GO Transit'in 'Exhibition GO Station' istasyonuna, yoğun taraftar trafiğini karşılamak için her 15 dakikada bir hareket edecektir.

Stadyuma olan mesafe Fiyat aralığı (en düşükten en yükseğe) Otel rezervasyonu 2 km'den az 944 CAD - 4789 CAD Otelleri rezerve et 10 km'den az 752 CAD - 1623 CAD Otelleri rezerve et

Ucuz seçenekler: Union Hotel (stadyuma 2 km'den az), Element Toronto Airport (stadyuma 10 km'den az)

Yüksek fiyatlı seçenekler: PLUSH Hotel Downtown CN Tower (stadyuma 2 km'den az), Riu Plaza Toronto (stadyuma 10 km'den az)

2026 Dünya Kupası uçuşları nasıl rezerve edilir

2026 Dünya Kupası için Kuzey Amerika'ya uçuyorsanız, uçak bileti satın alırken erken planlama yapmak da çok önemlidir.

Erken rezervasyon genellikle daha düşük fiyatlar ve daha iyi uçuş saatleri ile sonuçlanır ve ayrıca yaklaşan Dünya Kupası maceranız için her şeyin hazır olduğu konusunda size huzur verir.

2026 Dünya Kupası'nın şehir bazında maç programı nedir?

2022 yılının Haziran ayında, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri'nde).