GOAL'un 2026 Şampiyonlar Ligi Finali Rehberi: Ücretsiz iptal, rezervasyonlar, biletler ve ipuçları

30 Mayıs'ta 65.000'den fazla futbol tutkununun Puskás Aréna'ya akın etmesi beklenirken, iade edilebilir rezervasyonlar ve "Ücretsiz İptal" seçenekleriyle akıllı rezervasyonlar yapmalısınız – Budapeşte'ye gitmeyi planlıyorsanız, bu tür seçenekler bolca mevcut.

GOAL, bilmeniz gereken her şeyi aşağıda sizler için derledi.

2026 Şampiyonlar Ligi Finali ne zaman?

Tarih Maç (CET) Mekan
30 Mayıs 2026 Cumartesi Final: TBC - TBC (18:00) Puskás Aréna (Budapeşte, Macaristan)



Profesyonel ipucu: Konaklamanızı garantilemek için bilet çekiliş sonuçlarını beklemeyin. O zamana kadar fiyatlar zirveye ulaşmış olacaktır. Şimdi iade edilebilir bir oda rezervasyonu yapın; stadyumda yer bulamazsanız, hiçbir masraf ödemeden rezervasyonunuzu iptal edebilirsiniz.

Şampiyonlar Ligi Finali için neden iade edilebilir rezervasyonları tercih etmelisiniz?

Mayıs ayının ilk haftasında oynanacak yarı finallerden sonra Şampiyonlar Ligi finalistleri kesinleşecek olsa da, fiyatların yükselmesinden önce rezervasyonunuzu kolayca garantileyebilirsiniz.

Son 4 aşaması tamamlandığında otel ve uçak fiyatları genellikle üç katına çıkar, bu nedenle erken rezervasyon yapmak size daha fazla seçenek ve fırsat sunar.

"Ücretsiz İptal" filtrelerini kullanarak arama yapmak, uluslararası taraftarlar için güvenilir bir seçenek sunar. Ayrıca, rezervasyon hizmetlerini ilk kez kullananlar için yeni kullanıcı indirimlerini de takip etmeyi unutmayın.

Bütçeniz ne olursa olsun, taraftarların yaptığı en büyük hata, 20 € tasarruf etmek için iade edilemeyen fırsatları rezerve etmektir. Bu, biraz para tasarrufu yapmak için iyi bir yöntem olsa da, takımınız finale kalmazsa çok şey kaybedersiniz.

Ekonomik Oteller ve Lüks Oteller: Hangi konaklama türünü rezerve etmelisiniz?

Özellik Ekonomik (Taraftar Bölgesi Havası) Lüks (VIP Deneyimi) Fiyat Gecelik 150 € - 350 Gecelik 800 € - 2.000 €+ En İyi Bölge VII. Bölge (Yahudi Mahallesi) V. Bölge (Belváros) Stadyuma Ulaşım Metro M2 ile 10-15 dakika Özel Servis / Lüks Taksi Konaklama İade Edilebilir Ekonomik Fırsatları Görüntüle Lüks Konaklama Seçeneklerini Kontrol Et

Ekonomik oteller (25-150+ €)

Budapeşte'de 25 €'dan başlayan uygun fiyatlı oteller, taraftarlara masraflarını sınırlama imkanı sunuyor. Bu daha ucuz alternatifler, Budapeşte'de sadece bir gün kadar kalacak olan futbol taraftarlarına masraflarını sınırlama seçeneği sunuyor.

Ayrıca, Macaristan'ın başkentindeki diğer etkinliklere veya turistik yerlere para harcamayı tercih eden, daha uzun süre kalacak gruplar için de cazip olabilir.

Daha büyük gruplar halinde seyahat edenler, kişi başına maliyetinizi daha da düşürmek için 'daire' filtresini kullanarak katlanabilir yataklı çok odalı konaklama yerleri bulabilirler.

Lüks oteller (300 €+)

Daha ferah bir ortam ve kaliteli yemekleri tercih ediyorsanız, Tuna Nehri yakınındaki 5. Bölge tam size göre bir yer ve aynı zamanda resmi UEFA Taraftar Bölgelerinin de merkezi olacak.

Bu odalar sponsorlar ve kurumsal misafirler tarafından hızla dolmaktadır, bu nedenle şehrin kalbinde yerinizi garantilemenin tek yolu, şimdi iade edilebilir bir lüks süit rezervasyonu yapmaktır.

Lüks otellerin gecelik fiyatları daha yüksek olsa da (Trip.com'da Budapeşte'de 300 €'dan başlayan fiyatlar), bu da seyahat masraflarını önemli ölçüde artırabilir, büyük finalden en iyi şekilde yararlanmak isteyen birçok ziyaretçi için cazip bir seçenektir.

Budapeşte'ye nasıl gidilir: Uçuşlar, trenler ve ipuçları

Budapeşte Ferenc Liszt Uluslararası Havalimanı (BUD), stadyuma sadece 30 dakika uzaklıktadır, ancak final haftasonu için uçak biletleri oldukça pahalı olacaktır. En ucuz biletleri alabilmek için erkenden rezervasyon yaptırın.

Alternatif olarak, tüm bu başkentler arasında hızlı tren bağlantıları mevcuttur. Viyana (VIE) veya Bratislava (BTS) havalimanlarına uçmayı düşünebilirsiniz. Hızlı tren bağlantıları sayesinde Budapeşte’ye 2-2,5 saatte ulaşabilir ve genellikle uçak biletinden yüzlerce euro tasarruf edebilirsiniz.

2026 Şampiyonlar Ligi Finali: Uçuş öncesi eksiksiz kontrol listesi

Havaalanına gitmeden önce, aşağıdaki maddeleri kontrol ettiğinizden emin olun. Budapeşte taraftar dostu bir şehirdir, ancak 2026'da bilmeniz gereken yeni düzenlemeler yürürlüğe girecek.

Pasaportunuzun Geçerlilik Süresini Kontrol Edin: Pasaportunuzun, Macaristan'dan ayrılmayı planladığınız tarihten sonra en az 3 ay daha geçerlilik süresi kalmış olması gerekir. Biyometrik Giriş (EES): AB'nin yeni Giriş/Çıkış Sistemi (EES) artık aktif olduğunu unutmayın. AB vatandaşı değilseniz (İngiltere, ABD ve Avustralya'dan gelen taraftarlar dahil), sınırda parmak izinizin alınacağını ve fotoğrafınızın çekileceğini unutmayın. Göçmenlik kuyrukları için fazladan 45-60 dakika ayırın. BudapestGO Uygulamasını İndirin: Dijital ulaşım kartlarını satın almanın ve Metro M2'yi gerçek zamanlı olarak takip etmenin tek yolu budur. Havaalanında zaman kazanmak için bunu uçağınız inmeden önce yapın. A4 Çanta Kuralı: Puskas Arena'nın sıkı bir güvenlik politikası vardır. A4 boyutundan (standart kağıt) daha büyük çantaların içeri girmesine izin verilmez. Daha büyük bir sırt çantanız varsa, otelinizin "bagaj emanet" hizmeti sunup sunmadığını kontrol edin veya Keleti istasyonundaki kilitli dolapları kullanın. Para Birimi (Forint vs. Euro): Turistik merkezdeki birçok yerde Euro kabul edilse de, döviz kurları genellikle kötüdür. En iyi kurdan yararlanmak için seyahat dostu bir kart (Revolut/Monzo) kullanarak HUF (Macar Forint) ile ödeme yapın. Stadyumda Nakit Ödeme Yapılamaz: Puskas Arena'nın içinde nakit para kullanamazsınız. Telefonunuzun veya kartınızın temassız ödeme için hazır olduğundan emin olun.

Budapeşte'de nerede kalınır: Her futbolsever için uygun semtler

Parti Bölgesi (VII. Bölge - Erzsébetváros): Hareketli bir gece hayatı sevenler için ideal ve stadyuma sadece birkaç adım uzaklıkta. Metro ve tramvay bağlantıları oldukça iyi.

Maç Günü Merkezi (VIII. Bölge - Józsefváros): Puskás Aréna'ya yürüme mesafesinde bulunan, gelişmekte olan ve çeşitlilik sunan bir yer. Maç öncesi veya sonrası ulaşım kaosundan kaçınmak isteyenler için mükemmel bir seçim.

Lüks Seçenek (V. Bölge): Tuna Nehri yakınında, çok sayıda lüks otelin bulunduğu bir bölge. Bu bölge, turnuvaya yakın en iyi atmosferi sunan resmi UEFA Taraftar Festivali'ne de ev sahipliği yapacak. Burası, Budapeşte'nin kalbi olarak kabul edilirken, aynı zamanda Macaristan'ın siyasi, finansal, ticari ve turizm merkezi olarak da bilinir.

Akıllı Seçim (Buda Yakası - 1. Bölge): Daha lüks bir konaklama arayan taraftarlar için bir başka bölge olmakla birlikte, bu bölge genel olarak 5. Bölge'den daha sakin ve manzaralıdır. Metro M2 hattı ile oldukça kolay bir şekilde ulaşılabilir.

Maç gününde neler beklemeli: Puskás Aréna'ya ulaşım

Budapeşte şehir merkezinin hemen doğusunda bulunan Puskás Aréna, Keleti merkez tren istasyonuna yaklaşık 1 km (10 dakikalık yürüme mesafesi) uzaklıktadır.

Stadyuma gidenlere, özellikle maç günlerinde, genellikle aşağıdakiler dahil olmak üzere toplu taşıma araçlarını kullanmaları tavsiye edilir: