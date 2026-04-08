GOAL'un 2026 Real Madrid Seyahat Rehberi: Taraftarlar için bilgiler, Santiago Bernabéu, maç günü biletleri, Madrid hakkında ipuçları ve daha fazlası

1902'deki kuruluşundan bu yana Real Madrid, Avrupa futbolunun zirvesini temsil etmiş ve rekor sayıda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ile ulusal başarılar elde etmiştir.

İspanya'nın başkentinin kalbinde oynayan kulüp, Di Stéfano'dan Zidane ve Cristiano Ronaldo'ya kadar efsanelere ev sahipliği yapmış ve her sezon milyonlarca taraftarı Santiago Bernabéu'ya çekerek bu mirası bizzat yaşatmıştır.

Seyahat paketlerinden uçuş ve stadyum turlarına kadar GOAL, biletler, uçuşlar, seyahat paketleri ve daha fazlası dahil olmak üzere Bernabéu'yu ziyaret etme hayalinizi gerçeğe dönüştürmek için bilmeniz gereken her şeyi sunar.

Real Madrid ne zaman oynuyor?

Tarih ve Saat Maç Yer Biletler 12 Nisan 2026 - 17:00 Real Madrid - Girona Santiago Bernabéu Bilet 22 Nisan 2026 (TBD) Real Madrid - Alavés Santiago Bernabéu Bilet 13 Mayıs 2026 - 20:00 Real Madrid - Real Oviedo Santiago Bernabéu Bilet 24 Mayıs 2026 (TBD) Real Madrid - Athletic Club Santiago Bernabéu Biletler

Real Madrid seyahat paketleri için rezervasyon yapabilir miyim?

Real Madrid biletlerinin resmi tedarikçisi olan SportsBreaks, Santiago Bernabéu'ya yapacağınız seyahatin planlamasını kolaylaştıran kapsamlı paketler sunuyor.

Seyahat paketi rezervasyonu yapmak, taraftarların her şeyi tek bir pakette bulmasını sağlar. Bu paketler, hem dünya standartlarında futbolun heyecanını hem de İspanya'nın başkentinde konforlu bir konaklama sunmak üzere tasarlanmıştır ve karmaşık bireysel rezervasyon sürecini takip etmek zorunda kalmamanızı sağlar.

Resmi Maç Biletleri: Her pakete garantili, resmi genel giriş biletleri dahildir. Kale arkasındaki koltuklar dahil olmak üzere çeşitli koltuk seçenekleri arasından seçim yapabilir veya uzun kenar koltuklarına yükseltebilirsiniz.

Otel Konaklaması: Resmi Real Madrid paketlerimiz, şehrin merkezinde bulunan bir otelde en az bir gecelik konaklamayı içerir, böylece Madrid'in sunduğu her şeyi keşfetmek için en iyi konumda olursunuz.

Deneyim: Sahada dünya standartlarında futbol ve saha dışında birinci sınıf bir atmosferin yanı sıra, Madrid gibi büyüleyici bir şehirde otel konaklaması.

Real Madrid maçını izlemek için seyahat etmenin maliyeti nedir?

Tarih Maç Paket Fiyatı Paket 12 Nisan 2026 Real Madrid - Girona FC 489,00 £ Paket 22 Nisan 2026 Real Madrid - Deportivo Alavés 548,00 £ Paket 13 Mayıs 2026 Real Madrid - Real Oviedo 420,00 £ Paket 24 Mayıs 2026 Real Madrid - Athletic Club 440,00 £ Paket

Real Madrid maçına bilet nasıl alınır?

Real Madrid biletlerini aramak için ilk bakmanız gereken yer, bilet satışı yapan kulübün resmi web sitesidir.

Bu biletler genellikle çabuk tükenir; ilk satış hakkı Socios (üyeler) ve ardından Madridista Premium kart sahiplerine verilir.

Resmi sitedeki biletler tükenmişse veya son dakika seyahati planlıyorsanız, StubHub’da şu anda 95 €’dan başlayan fiyatlarla biletler mevcut. StubHub veya SeatPick gibi ikincil platformlar, üyelik gerektirmeden koltuk bulmak isteyen yurt dışından gelen taraftarlara erişim imkanı sunuyor.

Real Madrid biletleri ne kadar?

Real Madrid bilet fiyatları, rakibe ve turnuvaya göre önemli ölçüde değişir.

Orta sıralarda yer alan takımlarla oynanan standart La Liga maçları için, en ucuz tek kişilik biletler üst katlarda (4. Amfitiyatro) 50 € ile 75 € arasında değişebilir.

Ancak, Kategori A maçları için:

Madrid Derbisi / Şampiyonlar Ligi: Fiyatlar genellikle 120 €'dan başlar ve yeniden satış platformlarında hızla yükselebilir.

Ayrıcalıklı Konaklama: Üst düzey bir deneyim için, "Gümüş" ayrıcalıklı konaklama paketleri (yiyecek-içecek ve lounge erişimi dahil) genellikle 300 € civarında başlarken, "Altın" stadyum içi ayrıcalıklı konaklama 900 €'yu aşabilir.

İkincil Piyasalar: StubHub ve SeatPick gibi ikincil platformlarda bulunan son dakika biletleri 95 €'dan başlar.

İster paket tur ister bireysel rezervasyon tercih edin, yenilenmiş stadyumun içindeki atmosfer her bir avroyu hak ediyor.

Madrid seyahati: Futbol şehri hakkında bilmeniz gereken her şey

Santiago Bernabéu hakkında bilmeniz gereken her şey

Estadio Santiago Bernabéu, modern mühendisliğin bir harikasıdır. Kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından, stadyum şu anda yaklaşık 85.000 seyirci kapasitesine sahiptir. Madrid'i ziyaret eden birçok taraftar, atmosferi tam anlamıyla yaşamak için Santiago Bernabéu rehberli turlarına katılır.

En dikkat çekici özelliği, stadyumu çevreleyen çelik cephe ve tamamen açılıp kapanabilen çatısıdır; bu sayede hava koşullarından bağımsız olarak maçlar mükemmel koşullarda oynanabilir.

Stadyumun içinde, şehrin 360 derecelik manzarasını sunan bir yürüyüş yolu bulunmaktadır. Taraftarlar için tribünlerin sahaya yakınlığı, stadyumun en iyi özelliklerinden biri olmaya devam etmektedir ve konuk takımlar için samimi ve ürkütücü bir atmosfer sunmaktadır.

Maç günlerinde, Calle de Marceliano Santa María'daki çevre barlar, binlerce Madridista'nın şarkı söylemek ve takım otobüsünü karşılamak için toplandığı yerlerdir.

Madrid'e nasıl uçulur?

Çoğu büyük uluslararası havalimanından, havayolları veya Skyscanner gibi uçuş arama motorları aracılığıyla Adolfo Suárez Madrid-Barajas Havalimanı'na (MAD) direkt uçuşlar mevcuttur.

İngiltere'den seyahat eden taraftarlar için, British Airways, Ryanair ve EasyJet gibi havayolu şirketleri aracılığıyla Londra, Birmingham ve Manchester'dan her gün direkt uçuşlar mevcuttur.

Uzak mesafeden gelen ziyaretçiler, Air Europa, Iberojet veya American Airlines ile New York, Bangkok ve Cancún gibi şehirlerden İspanya’nın başkentine direkt uçuşlarla ulaşabilirler.

En uygun fiyatları bulmak için, 2026 yılında Madrid'e uçmak için en ucuz ayın Nisan olduğu kaydedilmiştir; önceden rezervasyon yapıldığında gidiş-dönüş biletleri bazen 20 €'ya kadar düşebilmektedir.

Madrid'de nerede kalınır?

Taraftarlar, stadyuma yakın olması nedeniyle Chamartín bölgesinde konaklamalıdır.

Daha turistik bir atmosferi tercih ediyorsanız, Sol veya Gran Vía bölgeleri mükemmel bir seçimdir; ancak maç gününde stadyuma 15 dakikalık direkt bir yolculuk için 10 numaralı metro durağına yakın olmanız gerekir.

Madrid'de ne yapmalı?

Futbol ana etkinlik olsa da, Madrid kültür, yemek ve tarih açısından sonsuz seçenekler sunan canlı bir şehirdir.

Seyahatinizden en iyi şekilde yararlanmak için Bernabéu Turu ile başlayın. Bir maça katılıyor olsanız bile, bu tur size kupa odası (15 Şampiyonlar Ligi kupası sergileniyor!), soyunma odaları ve başkan locasını yakından görme fırsatı sunuyor.

Stadyumun dışında keşfedebileceğiniz yerler:

Sanatın Altın Üçgeni: Prado Müzesi, Reina Sofía ve Thyssen-Bornemisza'yı ziyaret edin.

Prado Müzesi, Reina Sofía ve Thyssen-Bornemisza'yı ziyaret edin. Retiro Parkı: Maç öncesi yürüyüş için mükemmel bir dev yeşil vaha.

Maç öncesi yürüyüş için mükemmel bir dev yeşil vaha. Puerta del Sol ve Plaza Mayor: Sokak sanatçıları ve tapas barlarıyla dolu, şehrin tarihi kalbi.

Sokak sanatçıları ve tapas barlarıyla dolu, şehrin tarihi kalbi. Futbolun Anavatanı: Puerta del Sol'da bulunan ve tamamen bu güzel oyunun tarihine adanmış bir müze.

Madrid'de nasıl seyahat edilir?

Madrid, Avrupa'nın en verimli ve en temiz toplu taşıma sistemlerinden birine sahiptir.

Şehirde, Metro de Madrid en iyi dostunuzdur. 10 numaralı hat sizi doğrudan Santiago Bernabéu istasyonuna götürür ve stadyumun hemen önüne bırakır.

Havaalanından şehir merkezine ulaşmanın en kolay yolu, Nuevos Ministerios'taki ana ulaşım merkezine yaklaşık 20 dakikada ulaşan 8 numaralı hat (Pembe Hat) metrodur.

Alternatif olarak, Atocha veya Chamartín istasyonlarının yakınında konaklayanlar için Cercanías (banliyö treni) hızlı bir seçenektir.

Maç sonrası gece geç saatlerde seyahat etmek için Madrid'de güvenilir bir gece otobüsü ağı (Búhos) ve Uber ve Bolt gibi uygun fiyatlı araç paylaşım hizmetleri bulunmaktadır.

Madrid'de nasıl internet bağlantısı kurulur?

Yurtdışındayken bağlantıda kalmak, şehirde yolunuzu bulmak, canlı maç sonuçlarını takip etmek ve maç günü fotoğraflarınızı paylaşmak için çok önemlidir.

Yerel SIM kart aramanın veya fahiş roaming ücretleri ödemenin zahmetini unutun. eSIM.sm, İspanya için sadece 6,00 $'dan başlayan tarifelerle sorunsuz bir dijital çözüm sunar.

1 GB ile 100 GB arasında değişen esnek yerel veri paketleri arasından seçim yapabilir veya hatta günlük 2,92 $ gibi düşük bir fiyata sınırsız veri seçeneğini tercih edebilirsiniz.

Movistar, Orange ve Vodafone gibi büyük operatörlerin desteğiyle, yıldırım hızında 5G hızlarının keyfini çıkaracak ve Madrid'de WhatsApp numaranızı aktif tutabileceksiniz. E-posta yoluyla aldığınız QR kodunu taramanız yeterlidir; İspanya'ya vardığınız anda bağlantınız kurulacaktır.

Ayrıca, otellerde veya kafelerde halka açık Wi-Fi kullanırken çevrimiçi güvenliğinizi sağlamak ve evden en sevdiğiniz dizileri takip etmek için NordVPN kullanmanızı öneririz. Bu hizmet, bölgesel kısıtlamalar olmaksızın evinizdeki yayın hizmetlerine ve bankacılık uygulamalarına güvenli bir şekilde erişmenizi sağlar.