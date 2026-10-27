Kritik an öncesinde taraftarların tahminleri; Lamine Yamal'ın yeteneğine güvenenler, Kylian Mbappé'nin kabiliyetlerine bel bağlayanlar ve Harry Kane'in Ballon d'Or'u hak ettiğini düşünenler arasında bölündü.

Ancak kazananın açıklanmasının ardından şu soruya ışık tutuyoruz: Kooora okurları, futbol dünyasının en önemli bireysel ödülünü kimin kazanacağını ne ölçüde doğru tahmin edebildi?

Takipçilerin taleplerine yanıt veren Kooora, resmi açıklama öncesinde okurlarına tahminlerini paylaşma imkânı sundu; yorumlara geri dönüp tahminleri derleyerek bunların nihai sonuçla ne ölçüde örtüştüğünü ortaya koyma sözü verdi.

Yarış sonuçlandıktan sonra, paylaşımların incelenmesi taraftar tercihlerinde net bir bölünmeyi ve tahminlerin başını çeken iki oyuncu ile Ballon d'Or'u kazanan isim arasındaki çarpıcı çelişkiyi gözler önüne seriyor.

Yamal ve Mbappé tahminlerin zirvesini paylaştı

Yorumların incelenmesi, Lamine Yamal ve Kylian Mbappé'nin Kooora okurlarının tahmin listesinin başında yer aldığını ortaya koydu; her ikisi de net adaylık gösterimlerinin yüzde 30'unu alarak katılımcı tercihlerinin zirvesini paylaştı.

Yamal, yeteneğine ve seviyesine dayanarak onu ödüle en layık gören okurların desteğini aldı; bazı yorumlar ise adaylığında kesin bir tutum sergileyerek onu rakipsiz biçimde Ballon d'Or'u hak eden isim olarak nitelendirdi.

Buna karşılık Mbappé, gol yeteneğine ve futbolun en önemli yıldızları arasındaki konumuna güvenen katılımcıların aynı oranda desteğini kazandı. Böylece Barcelonalı yıldızla birlikte okurların tahminlerinde en çok öne çıkan iki tercih oldular.

Böylece iki oyuncu birlikte adaylıkların yüzde 60'ını topladı; bu da futbol takipçileri arasında tacı kimin daha çok hak ettiği konusundaki bölünmenin açık bir yansımasıydı.

Harry Kane: Kazanan üçüncü sırada kaldı

Ballon d'Or'u kazanmasına rağmen Harry Kane, Kooora okurlarının tahmin listesinin başında yer almadı; net adaylık gösterimlerinin yüzde 23,3'ünü alarak Yamal ve Mbappé'nin gerisinde kaldı.

Yine de İngiltere Milli Takımı'nın kaptanı, ödül için yarışmaya yetecek kadar performans gösterdiğini düşünen okurların desteğini aldı. Katılımcılardan biri onun kulüp ve milli takımdaki seviyesine dikkat çekerken, bir diğeri Barcelona'yı tutmasına rağmen onu tercih etti; bu da teknik değerlendirmenin taraftar aidiyetlerinin önüne geçebileceğine işaret ediyordu.

Bu sonuç, oylamadaki en çarpıcı çelişkiyi ortaya koyuyor: ödülü resmen kazanan oyuncu, taraftar tahminleri arasında en yüksek orana sahip isim değildi. Çünkü okurların tercihlerinde Yamal ve Mbappé ondan önde yer aldı; ardından Ballon d'Or, Kane'e gitti.

Messi ve Hakimi okurların hesaplarında

Efsane Lionel Messi, net adaylık gösterimlerinin yüzde 13,3'ünü alarak katılımcıların tahminlerindeki varlığını korudu; ancak bazı yorumlar, sonuçla ilgili belirli bir tahminden ziyade Arjantinli yıldıza yönelik duygusal bir tercihi dile getirdi.

Okurlardan biri, Messi'nin futbol oynamaya devam ettiği sürece, hatta emekli olduktan sonra bile ödülü hak ettiğini öne sürerken, bir diğeri onun olağanüstü konumuna duyduğu güveni ifade etti ve Yamal'ı zirveye, Kane'i ikinci, Mbappé'yi üçüncü sıraya koyan bir beklenti sıralaması ortaya attı.

Ayrıca Ashraf Hakimi'nin adı da net oyların yüzde 3,3'ünü alarak adaylıklar arasında yer aldı.

Doğru tahminlerin oranı ne kadardı?

Derlenen net yorumlara göre, Harry Kane'in Ballon d'Or'u kazanacağını tahmin eden okurların oranı yüzde 23,3 olurken, tahminleri başka isimlere giden okurların oranı yüzde 76,7 oldu.

Sonuç, Kane tartışmada güçlü biçimde yer almasına ve adaylıkların yaklaşık dörtte birini almasına rağmen, katılımcıların çoğunluğunun kazananı doğru tahmin edemediğini gösteriyor.

Kooora, bu oranların yalnızca katılım çerçevesinde sınıflandırılabilen net yorumları yansıttığını, sitenin tüm okurlarını kapsayan bir anket ya da genel olarak Arap kamuoyunun eğilimlerinin bir ölçümü olmadığını vurguluyor.

Sonuç olarak bu deneyim, söz konusu isimler futbolun birinci sınıf oyuncuları olsa bile taraftar tahminlerinin nihai sonuçtan farklı olabileceğini gösterdi. Yamal ve Mbappé okurların tercihlerinin başında yer aldı, ancak son sözü söyleyen Harry Kane oldu; ödülü kazanarak bu interaktif deneyime en çarpıcı finalini verdi.











