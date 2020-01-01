GOAL ÖZEL: Fernandes'e şapka çıkartın! 2020'de Premier Lig'in tartışmasız en iyisi

Geçen sezonun devre arasında Kırmızı Şeytanlar'a katılan Bruno Fernandes, harika bir 2020 geçirdi ve Premier Lig'de en iyiler arasına girdi.

2020 yılının başında için işler pek de iyi gitmiyordu.

Tarihlerinin en kötü Premier Lig başlangıcını yaptıkları sezonda, Ole Gunnar Solskjaer'in takımı Old Trafford'da aldıkları yenilgisiyle çıkmaza girmiş görüntüsündeydi.

İlk dört hedefinden kopmuş takımda çanlar Solskjaer için çalıyordu. Sonra Bruno Fernandes geldi ve her şey değişti...

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Takımda geçirdiği 11 ayda Kırmızı Şeytanlar'ı canlandıran Portekizli yıldız, kulüp tarihinin en iyi yabancı oyuncuları arasına adını yazdırmayı başardı.

Bugün oynanacak Wolverhampton maçı öncesinde Solskjaer, "Bruno gerçekten sonucu etkileyebilecek bir oyuncu" ifadesini kullandı: "Gol atıyor, pozisyon yaratıyor ve Manchester United için risk alacak kadar cesur."

Fernandes'in gelişinden sonra United'ın aldığı sonuçlar Sir Alex Ferguson'un 2013'teki ayrılığından sonra zirveye ulaştı.

Portekizli oyuncunun ilk maçından sonra alınan puanlara bakıldığında 'un ardından ikinci sırada yer almaları çok şey anlatıyor.

Diğer oyuncuların katkısını küçümsemeyelim ancak Fernandes'in sahada lider olduğu da bir gerçek.

29 Premier Lig maçında 18 gol ve 13 asistlik bir performans gösteren Fernandes, geldiğinden bu yana 60 gole direkt katkı sağladı. Şubat ayından bu yana Avrupa'nın beş büyük liginde Fernandes'ten daha fazla gol ve asiste sahip olan oyuncular Robert Lewandowski ve oldu.

26 yaşındaki oyuncu ligde çıktığı her 75.8 dakikada bir gole katkı sağladı. Bu sezon ise bu sayıyı 70.4'e çekti ve takımının istikrarsız performanslardan kurtulup şampiyonluk için tehdit haline gelmesini sağladı.

Premier Lig'de yalnızca Mohamed Salah ondan daha fazla gol ve asist katkısı verdi. Ancak Mısırlı yıldızın dünyanın en işlevsel hücum hatlarından birinin parçası olduğunu unutmamak gerekiyor.

Kevin De Bruyne hala pek çok futbolseverin gözünde ligin en iyisi olsa da rakamlar 2020'nin en etkileyici performansının Bruno Fernandes'ten geldiğini ortaya koyuyor.

Fernandes'in United için yarattığı etki yalnızca saha içiyle sınırlı değil.

51 milyon avro karşılığında krizler yaşayan bir kadroya katılan Fernandes, takımın çıkışında anahtar isim olmayı başardı.

maçında Solskjaer'in kaptanlığı kendisine vermesine şaşırsa da takım arkadaşları bu durumu doğal karşıladı.

Geçtiğimiz cumartesi günü 'yle berabere kaldıkları maçta liderlik özelliklerini bir kez daha gösterdi. Bir gol ve bir asist yapan Fernandes, Solskjaer'in bir puanla sahadan ayrılmasını sağladı.

2-2'lik maçtan sonra Fernandes, "Soyunma odasına gittiğimde herkesin hayal kırıklığına uğramış olduğunu gördüğümde ve daha iyisini yapmamız gerektiğini söylediğinde mutlu oldum" dedi ve ekledi: "Kazanan bir takım olmaya çalışıyoruz. Bu yüzden bu bir puana sevinmiyoruz"

Ferguson dönemini mumla arayan United'ın yetenekli ama savruk kadrosu için Fernandes'in ideal bir örnek olduğuna şüphe yok.

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Kasım ayında yıldız oyuncusu hakkında “Bruno harika bir etki yarattı. Hiçbir şeyden korkusu yok" ifadelerini kullanan Solskjaer, oyuncusunun takıma katkısını da "Sadece işini yapmıyor aynı zamanda takım arkadaşlarına talimatlar yağdırıyor. Baskı anında sorumluluk alıyor. Hepimiz onun kazanma arzusundan bir şeyler kapmalıyız" diyerek vurgulamıştı.

Her zaman için sağlıklı sonuçlar doğurmasa da United, sahada bir şeyler yaratmak için Fernandes'in varlığına ihtiyaç duyuyor. Solskjaer bunu West Ham'la oynadıkları maçta çok iyi gördü. Fernandes'i dinlendirmek United'ın dağılmasına sebep olacakmış gibi görünüyor. Sağlıklı kaldığı müddetçe sahada olması takımı kupalar için iddialı konuma getiriyor.

Premier Lig'de eğer bir takvim yılının en iyi oyuncusuna ödül verilseydi 2020 için Fernandes'ten daha iyisi bulunamazdı. Portekizli oyuncu en iyilerle rekabet edebileceğini fazlasıyla kanıtladı. Şimdi ona tek düşen en iyileri alt edip, kupalara uzanmak.