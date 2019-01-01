Goal Kahin: Fenerbahçe-Trabzonspor maçında gol sözü veriyoruz!

Sezonun ilk büyük maçı ligin üçüncü haftasında Fenerbahçe evsahipliğinde oynanacak. Rakip Trabzonspor.

Eşleşmede oynanan son beş maçın tamamında iki takım da gol buldu.

Son sekiz maçın tamamında gol oldu. Golsüz biten son maç 2014-15 sezonunda oynandı, hatta o sezonki iki maç da golsüz sonuçlanmıştı.

Eylül 2012 – Mayıs 2017 arasında oynanan dokuz maçta gol atamadıktan sonra oynadığı beş maçın tamamında ’ye gol atabildi.

Fenerbahçe’nin Trabzonspor’a gol atamadığı maçın üstünden ise dokuz maç geçti.

İki takım arasında oynanan son 10 maçın altısında ilk yarının sonucu neyse (G-B-M), maç aynı şekilde biterken dört kez değişiklik oldu, ama hiçbirinde ilk yarıyı önde kapatan takım yenilmedi, veya geride kapatan takım kazanmadı.

Trabzonspor da Kadıköy’de 21. yüzyılda maç kazanamadı. Kazandıkları son maçta Trabzonspor’un son golünü Ünal Karaman atmıştı, Fenerbahçe’nin tek golü ise şu sıralar 'u çalıştıran Erol Bulut’tan gelmişti.

Ersun Yanal ve Ünal Karaman teknik direktör olarak ligde sadece iki kez karşılaştılar:

Tarih Sezon Ev Sahibi Deplasman Skor 29.02.2008 2007/08 (Ünal Karaman) Trabzonspor (Ersun Yanal) 1-0 27.04.2019 2018/19 Fenerbahçe (Ersun Yanal) Trabzonspor (Karaman) 1-1

Geçen sezon Kadıköy’de oynanan maçta iki teknik adam karşı karşıya geldiler ve Fenerbahçe Valbuena’nın 90+6’daki frikiğinin ağları bulmasıyla beraberliği kurtardı. Fenerbahçe bu maçta topla oynamada %57’ye %43’lük üstünlük kurmuştu. Fenerbahçe 5’i isabetli 16 şut çekerken Trabzonspor da aynı sayıda isabetli şutu 17 şutta bulmuştu. Karşılaşma 20’si misafir, 17’si evsahibi takımdan toplam 37 faul düdüğü çalınmasıyla oldukça sert geçmişti.

Bundan önceki beş sezonda oynanan 10 maçta atılan 22 golün sadece ikisini oyuna sonradan giren oyuncular kaydetti. Yine bu 22 golün 9'u ilk yarıda, 13'ü ikinci yarıda geldi. Gollerin dakika aralıklarına göre dağılımı ise şöyle gerçekleşti:

Dakika aralığı Gol sayısı 0-15 2 15-30 5 30-45 2 45-60 5 60-75 3 75-90 5

İki takım arasında oynanan son 10 maçta toplam 91 kez korner kullanıldı (ortalama 9.1). Kornerlerin 43'ü ilk yarılarda (ortalama 4.3), 48'i ikinci yarılarda (ortalama 4.8) geldi. Bu maçlarda sadece üç kez beyaz noktaya gidilirken bunların ikisi gol oldu.

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Gol olan son sekiz maçın dördünde Fenerbahçe, dördünde Trabzonspor ilk golü atan taraf oldular. Kadıköy'de Fenerbahçe iki kez kilidi açan takım olurken, Trabzonspor'un da ilk golü atma sayısı rakibiyle eşit (2).