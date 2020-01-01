Goal 50 Taraftar Oylaması: Lewandowski, futbolseverlerin de 1 numarası!

2020 Goal 50 listesinde erkeklerde zirvede yer alan golcü oyuncu, okurlar arasında yapılan ankette de ilk sırada yer aldı...

2020 Goal 50'nin erkeklerde kazananı olan Robert Lewandowski, dünya çapındaki futbolseverler arasına yapılan oylamada da 2019-20 sezonunun en iyi oyuncusu seçildi.

Geçtiğimiz sezon çıktığı 47 resmi maçta 55 gole imza atarak ile üç kupa kaldıran Lewandowski, Salı günü açıklanan listeyle 2019-20 sezonunun en iyi oyuncusu olmuştu.

Lewandowski, 176 ülkede düzenlenen ve 26 bini aşkın oyun kullanıldığı anket sonucunda da zirvede yer aldı.

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geçen sezonu kupasız tamamlamış olsa da 'da yedinci kez gol krallığı yaşayan , futbolseverler arasında yapılan anket sonucunda ikinci sırada yer aldı.

Üçüncülük ise Premier Lig'de bir sezonda yapılan asist sayısı rekorunu egale eden Kevin De Bruyne'ün oldu.

forması altındaki en iyi sezonunu geçiren , Kylian Mbappe ve Neymar'ı geride bırakarak oylamada dördüncü sırada yer aldı.

Futbolseverlerin llistesineki en iyi kaleci ise 8. sıradaki Bayern Münih'in deneyimli ismi Manuel Neuer oldu.

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'un yıldızı Sadio Mane yedinci sırayı alırken, sezon başında Bayern Münih'ten Liverpool'a transfer olan Thigo Alcantara ise 10. sırada yer aldı.

Goal 50, her yıl geleneksel olarak verilen ve 12 aylık bir periyot içerisinde en iyi performansı sergileyen, 25’i erkek 25’i de kadın futbolcu olmak üzere toplamda 50 futbolcunun sıralandığı bir ödül.

Goal 50 Taraftar oylaması ise Goal tarafından belirlenen 100 kişilik aday listeden futbolseverlerin 10 kişiyi seçmesiyle oluşturuluyor.