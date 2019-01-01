GOAL 50 | Neymar ve Pogba, ilk 25'e giremedi

2013’ten beri Goal 50’nin müdavimleri olan ikili, bu yıl listenin dışında kaldı.

Futbolun süperstarları Neymar ve Paul Pogba, bu sene Goal 50’de kendilerine yer bulamadı.

Neymar, 2011'den bu yana dünyanın en iyi erkek oyuncuları listesinde yer aldı; hatta 2015’te ’nın üçlü kupa zaferine yardımcı olduktan sonra dördüncü sıraya kadar yükseldi.

PSG’deki ilk yılında yaşadığı sakatlıklar sebebiyle 2017'nin Goal 50 listesinde 24. sıraya kadar gerileyen Brezilyalı yıldız, bu sene listeye bile girmeyi başaramadı. Tıpkı 2017’de olduğu gibi bu yılda da sakatlık sorunlarıyla mücadele eden yıldız futbolcu, 2019 Copa America’da şampiyon olan ülkesini dahi temsil edemedi.

Aynı derecede bir sakatlık yaşamamış olsa da Pogba da en az Neymar kadar zorlu bir yıl geçirdi. ’ın eski teknik direktörü Jose Mourinho ile gerilim yaşayan Fransız yıldız, Ole Gunnar Solskjaer’in göreve gelmesiyle kısa süreli bir canlanma dönemi yaşadı; fakat sonrasında formunu yitirdi. Bunun sonucunda 2013’ten 2018’e kadar Goal 50’ye giren Pogba, bu yıl Neymar gibi listeye giremedi.

Goal 50, her yıl geleneksel olarak verilen ve 12 aylık bir periyot içerisinde en iyi performansı sergileyen, 25’i erkek 25’i de kadın futbolcu olmak üzere toplamda 50 futbolcunun sıralandığı bir ödüldür.

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Goal'ün dünya genelindeki 42 edisyonundaki şef editörler ve muhabirlerin oylarıyla belirlenen sıralamada, adaylar, bu süreçteki istikrarları, büyük maçlardaki performansları, futbol mirasları ve oynadıkları takımların kulüp düzeyinde ve milli takım düzeyinde elde ettikleri başarılarla değerlendirilmektedirler.

Bakalım bu yıl Goal 50 ödülünü kazanan kim olacak? mi, mu? Yoksa ’a Şampiyonlar Ligi’ni kazandıran Mohamed Salah, Sadio Mane veya Alisson Becker mi?

12 Kasım Salı günü TSİ 15:00'te Goal 50 listesini yayınlayacağız. Kaçırmayın!