Go Ahead - NAC muhtemelen elendi: ligin geri kalanı için büyük sonuçlar

De Telegraaf gazetesi, pasaport skandalı nedeniyle Go Ahead Eagles ile NAC (6-0) arasındaki maçın tekrar oynanacağını düşünüyor. Gazete, KNVB'nin yönetmeliklere göre başka bir seçeneği olmadığını belirtiyor.

Üç hafta önce, De Derde Helft podcast'inde Go Ahead Eagles'ın sol bek oyuncusu Dean James'in Deventer'deki maçta oynamaya hiç hak kazanmadığı aniden ortaya çıktı.





Sol bek oyuncusu Endonezya pasaportuna sahip, çünkü o ülkenin milli takımında da oynuyor. Bu vatandaşlığı aldığında Hollanda pasaportu geçersiz hale geldi, bu nedenle oynamak için çalışma iznine ihtiyacı vardı. Ancak bu izni yoktu.

NAC'nin Go Ahead'e karşı 6-0 yenilgisini itiraz etmesine yanıt olarak lig yönetimi sonuçları onaylayacağını belirtmiş olsa da, bu kararın geçerli kalıp kalmayacağı belirsiz.

Gazete, “Profesyonel Futbol Birliği, Dean James’in oynama hakkının olmadığı sonucuna varırsa, lig yönetimi yönetmeliklere dayanarak maçın tekrar oynanması talebini muhtemelen reddedemeyecektir” diye yazıyor.

"KNVB yönetmeliklerinde, yükselme veya düşme söz konusu olduğunda böyle bir talebin reddedilemeyeceği şartı yer alıyor. Ve bunun sadece o tek maçla sınırlı kalıp kalmayacağı da henüz belli değil."

Ayrıca De Telegraaf, NAC, Heracles ve TOP Oss'un şu anda tepki gördüğünü de yazıyor. Bu üç kulüp, pasaport skandalından sportif bir avantaj elde etmeye çalıştı, bu da Hollanda'daki diğer profesyonel futbol organizasyonları tarafından onlara çok ağır bir şekilde yükleniyor.



