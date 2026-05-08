Eredivisie - Casino De Adelaarshorst

Voetbalzone, maçla ilgili bilmeniz gereken her şeyin yanı sıra TV yayınları ve çevrimiçi yayınlar hakkındaki tüm bilgileri içeren eksiksiz bir özet sunuyor.

Go Ahead Eagles - PSV yayını: TV kanalı ve çevrimiçi canlı yayınlar

Aşağıda Go Ahead Eagles - PSV maçı için TV kanalı ve canlı yayın seçeneklerini bulabilirsiniz. Maçı ESPN'de, Ziggo üzerinden veya Canal+ üzerinden izleyebilirsiniz.

Takım haberleri ve kadrolar

Go Ahead Eagles, sakatlıkları nedeniyle Gerrit Nauber, Pim Saathof ve Robbin Weijenberg'den yoksun olacak. Oskar Sivertsen ise cezalı olduğu için forma giyemeyecek. Beklenen kadro henüz onaylanmadı; maç yaklaştıkça güncellemeler yapılacaktır.

PSV tarafında ise Ruben van Bommel, Jerdy Schouten, Ismael Saibari ve Alassane Pléa sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Konuk takımda herhangi bir ceza bilgisi bulunmuyor. PSV için de beklenen ilk 11 açıklanmadı; daha fazla bilgi maçın başlamasına yakın bir zamanda eklenecektir.

Son dönemdeki performans

Go Ahead Eagles, son beş Eredivisie maçında bir galibiyet, üç beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. En son maç, 3 Mayıs'ta Sparta ile 2-2 berabere sonuçlandı. Bundan önce AZ ve FC Groningen ile iki kez 0-0 berabere kaldılar. Tek galibiyet, 5 Nisan'da PEC Zwolle'ye karşı 5-0'lık ezici bir zaferdi. Takım, Mart ayında FC Utrecht'e 2-0 yenildi. Toplamda Go Ahead Eagles yedi gol attı ve dört gol yedi.

PSV, son beş Eredivisie maçından üçünü kazandı, birini kaybetti ve bir kez berabere kaldı. En son maç, 2 Mayıs'ta Ajax deplasmanında 2-2 berabere bitti. Bundan önce PEC Zwolle'yi 6-1 yendiler, Sparta deplasmanında 0-2 galip geldiler ve gol yağmuruna sahne olan bir karşılaşmada FC Utrecht'i 4-3 mağlup ettiler. Bu serideki tek mağlubiyet, Mart ayında Telstar'a karşı 3-1 yenildikleri maçtı. PSV bu beş maçta 18 gol attı ve 8 gol yedi.

Karşılaşmalar

İki takım arasındaki en son karşılaşma 18 Ekim 2025'te gerçekleşti; PSV Eindhoven, Eredivisie'de evinde oynadığı maçta Go Ahead Eagles'ı 2-1 mağlup etti. Son beş karşılaşmada PSV üç kez galip gelirken, Go Ahead Eagles iki kez galip geldi. Go Ahead Eagles, 1 Mart 2025'te Deventer'de 3-2'lik bir galibiyetle PSV'yi şaşırttı, ancak PSV o sezonun daha önceki bir maçında evinde 3-0 kazanmıştı.

Puan Durumu

Eredivisie sıralamasında PSV Eindhoven birinci sırada yer alırken, Go Ahead Eagles on birinci sırada bulunuyor.