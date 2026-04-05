Go Ahead Eagles, PEC Zwolle'nin zayıf performansının yarattığı tüm tartışmaların ardından rakibini ezip geçti

Go Ahead Eagles, her zaman gergin geçen IJssel derbisinde Pazar günü PEC Zwolle'ye karşı çok üstün bir performans sergiledi (5-0). Ev sahibi takım, ilk on beş dakikada bu ezici derbi galibiyetinin temellerini attı. De Adelaarshorst'taki karşılaşma, deplasman tribününde PEC taraftarlarının yüzlerini kapatan giysiler giymesi nedeniyle yaşanan sorunlar yüzünden bir buçuk saatten fazla gecikmeli olarak başladı.

Go Ahead hemen atağa geçti ve Stefán Sigurdarson üçüncü dakikada yakın mesafeden kafayla golü buldu. Bu, PEC için dramatik bir çeyrek saatin başlangıcı oldu, çünkü kısa bir süre sonra Søren Tengstedt, hızlı bir kontra atak ve güzel bir solo hareketin ardından topu sağ alt köşeye gönderdi.

Alfons Sampsted, 2-0'lık golün asistini yaptı ve 15 dakika içinde Go Ahead'in 3-0'lık golünde de pası veren isim oldu. Ardından Victor Edvardsen sol alt köşeyi buldu ve 2025 Kupa şampiyonu takımın üçüncü golünün ardından De Adelaarshorst stadyumu coştu.

Go Ahead savunmasındaki hatanın ardından PEC aniden büyük bir fırsat yakaladı. Ancak Koen Kostons, teknik direktör Henry van der Vegt'in inanamama halini uyandıracak şekilde, yakın mesafeden topu yan direğin yanından dışarı attı. Forvet, kaleci Jari De Busser tarafından bir kez daha durduruldu. Younes Namli de, dramatik başlangıcın üstesinden bir türlü gelemeyen PEC'de aktifti.

İkinci yarıda PEC için işler daha da kötüye gitti. 1-0'lık golün asistini yapan Aske Adelgaard, uzak mesafeden şutunu denedi ve topun üst köşeye gitmesini izledi. Bu golle PEC'in direnci tamamen kırıldı ve Go Ahead taraftarları, Overijssel derbisinde alınacak büyük galibiyetin tadını şimdiden çıkarmaya başladı.

Go Ahead hücumda kalmaya devam etti ve 60. dakikada Mathis Suray, sol alt köşeye gönderdiği şutla sezonun 11. golünü kaydetti. PEC taraftarları bu hezimeti yaşamadı, çünkü Deventer'deki maçın başlama vuruşundan önce deplasman tribünü çevik kuvvet tarafından boşaltıldı.

Melvin Boel'in takımı, PEC'i 5-0 mağlup ederek Vriendenloterij Eredivisie'de 11. sıraya yükseldi. Zwolle'den gelen konuk takım ise, önlerinde hâlâ beş maç kalmışken 13. sırada yaralarını sarmaya çalışacak.