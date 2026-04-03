Het Laatste Nieuws'e göre Jari de Busser, Club Brugge'nin radarında. Kaleci Simon Mignolet (38) Perşembe günü sezon sonunda emekli olacağını açıkladı. Bu nedenle Mavi-Siyahlar yeni bir kaleci arayışına girdi.

26 yaşındaki kaleci daha önce Belçika'da KAA Gent, Lommel SK ve Lierse SK gibi takımlarda forma giymişti. Go Ahead Eagles, Belçikalı oyuncunun ilk yurt dışı macerası oldu. 2024 yazında Lommel SK'dan bedelsiz transfer oldu.

Bu arada De Busser, Kowet'te 59 maça çıktı. Deventer kulübünde iyi bir performans sergiliyor ve bu da gözden kaçmadı.

HLN'ye göre, Belçikalı kulüp yeni bir kaleci arayışında geniş çaplı bir araştırma yürütüyor. De Busser bu listede yer alıyor, ancak tek aday değil. Club'ın nihai tercihinin ona düşüp düşmeyeceği henüz belli değil.

De Busser, Go Ahead'deki ilk sezonunda tarih yazdı. Kulüp tarihinde ilk kez Eurojackpot KNVB Kupası'nı kazandı ve bu da ona hemen büyük bir itibar kazandırdı. Kaleci, AZ'ye karşı iki penaltıyı kurtararak önemli bir rol oynadı ve penaltı atışları sonucunda 2-4 galip gelindi.

Club Brugge'nin şu anki kalecisi Mignolet, Perşembe günü bu sezonun sonunda futbolu bırakacağını açıkladı. Kariyeri boyunca 700'den fazla maçta forma giydi.