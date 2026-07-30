Ajax, perşembe akşamı Konferans Ligi üçüncü eleme turuna ikna edici bir şekilde yükseldi. Amsterdam ekibi, Johan Cruijff ArenA'da Oscar Gloukh'un hat-trick'inin de yardımıyla FK Vojvodina'yı 4-1 mağlup etti. Ajax, bir hafta önce Sırbistan'da da aynı skorla kazanmıştı. Ajax'ı bir sonraki turda İrlanda ekibi Shelbourne ile iki maçlık bir eşleşme bekliyor.

Teknik direktör Míchel, ilk maçtaki ilk 11'i bozmadı. Brezilyalı yeni transferler Caio Henrique ve Marcos Leonardo yine yedek kulübesinde başlarken, hücum hattını Kasper Dolberg, Steven Berghuis ve Mika Godts oluşturdu.

Ajax, ilk düdükten itibaren doğrudan hücuma yöneldi ve onuncu dakikada ilk büyük fırsatını yakaladı. Godts'ın şutu direğin dibinden auta gitti, ardından Dolberg ile Davy Klaassen de tehlikeli oldu. Ev sahibi ekip oyunu domine etti, ancak uzun süre skoru açmayı başaramadı.

İlk yarının ortalarında baskı daha da arttı. Klaassen, Berghuis'in akıllı pasının ardından topu yandan auta gönderdi; Godts ise daha sonra şık bir aşırtmayla açılış golünü atıyor gibi görünse de vuruşu üst direkten dönüp yeniden oyun alanına geldi. Vojvodina savunmaya çekildi ve yakaladığı az sayıdaki kontra atak fırsatını kolladı.

Yine de devreye beş dakika kala golü bulan taraf tam da Sırp ekibi oldu. Djordje Crnomarkovic, bir köşe vuruşunda topu Maarten Paes'in arkasından ağlara gönderdi ve konuk ekibi sürpriz şekilde 0-1 öne geçirdi. Ancak Ajax çabuk toparlandı; devre bitmeden hemen önce Klaassen, Youri Regeer'in aşırttığı Berghuis kornerini kafayla ağlara yolladı: 1-1.

Devre arasından sonra Ajax, üstünlüğünü hemen gollere çevirdi. 53. dakikada Gloukh, Godts üzerinden gelişen bir atağı net bir vuruşla tamamladı ve beş dakika sonra farkı ikiye çıkardı. Berghuis ile yaptığı verkaçın ardından İsrailli oyuncu, sağ ayağının dışıyla uzak köşeye harika vurdu: 3-1.

Míchel daha sonra Caio Henrique, Jorthy Mokio ve Marcos Leonardo'ya süre verdi. Leonardo için bu, Ajax formasıyla resmi maçlardaki ilk karşılaşması oldu. Oliver Edvardsen de oyuna girdi ve maça hemen damga vurdu.

Norveçli kanat oyuncusu, 71. dakikada Amsterdam ekibinin dördüncü golünün asistini yaptı. Yerden ortasında topla buluşan Gloukh sert vurdu ve hat-trick'ini tamamladı. Kısa süre sonra maçın yıldızı tribünlerin alkışları eşliğinde oyundan alındı.

Uzatma dakikalarında debutan Marcos Leonardo, yakın mesafeden topu auta göndererek çok büyük bir fırsatı kaçırdı.

Ajax, buna rağmen Vojvodina karşısında 4-1'lik ikna edici bir galibiyet aldı ve Konferans Ligi üçüncü eleme turunda İrlanda ekibi Shelbourne ile eşleşti.