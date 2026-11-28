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Oscar Gloukh, De Telegraaf'tan Mike Verweij'e verdiği röportajda İsrail ile Hamas arasındaki savaşa ilişkin hassas bir soruyu yanıtladı. Ajax'ın hücum oyuncusuna, 'İsrail karşıtı bir havanın' hâkim olduğu Amsterdam'daki deneyimleri soruldu.

Gloukh, 2024 yazında Red Bull Salzburg'dan tam 15 milyon euro karşılığında transfer oldu. 22 yaşındaki oyuncu uyum sağlamakta biraz zorlansa da bu sezon iyi bir performans sergiliyor.

Teknik direktör Míchel yönetiminde şu ana kadar 21 maça çıkan Gloukh, altı gol ve dokuz asist kaydetti. Bu istatistiklerle Tolu Arokodare'nin ardından Ajax'ın en fazla gol katkısı yapan oyuncusu oldu.

Gloukh'a göre bu üretkenliğinin nedeni Míchel'in kendisine duyduğu güven. "Bu güven sayesinde, hangi pozisyonda oynarsam oynayayım onun yönetiminde kendimi çok rahat hissediyorum."

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Gloukh bu sezon savunma yönünü de gözle görülür biçimde geliştirdi. Ona göre bu da Míchel'in beklentilerini net biçimde ifade etmesinden kaynaklanıyor. "Bana, 'Savunma yapmazsan oynamazsın' diyor."

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Verweij daha sonra İsrail kökenli Gloukh'a Amsterdam'daki 'İsrail karşıtı duyguları' soruyor. Gloukh ise oldukça sakin bir yanıt veriyor.

"Hamas bayraklarını görmedim. Amsterdam'da yaşamıyorum ve oraya hiç gitmiyorum. Bu yüzden orada olup bitenlerden pek haberim olmuyor" diyor.

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Ardından Faslı oyuncular Rayane Bounida, Sofyan Amrabat ve Abdellah Ouazane ile ilişkisi gündeme geliyor. Gloukh'a göre Orta Doğu'daki savaş, Ajax kadrosunda hiçbir gerilime yol açmıyor.

"Bouni, Appie ve Soef ile çok iyi anlaşıyorum. Sık sık konuşuyoruz ve bana her zaman çok iyi davrandılar. Sadece takım arkadaşı değil, gerçekten dostuz" diyor.

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"Hiçbir zaman gerilim hissetmedim. Futbol ve özel hayatımız hakkında çok konuşuyoruz, sadece savaş hakkında konuşmuyoruz" diyerek sözlerini tamamlıyor.