Glen Johnson: Jadon Sancho'nun Manchester United'a imza atması yanlış bir tercih olur

Liverpool'un eski yıldızı Johnson, Sancho'ya kariyerindeki bir sonraki adımı atarken dikkat etmesi tavsiyesinde bulundu.

Adı Premier Lig'in devleriyle anılan Jadon Sancho için ve İngiltere Milli Takımı'nın eski sağ beki Glen Johnson'dan tavsiyeler geldi.

Sancho'nun 'a transfer olmasının kendisi için yanlış tercih olacağını söyleyen Johnson, Liverpool ya da 'nin Sancho için daha uygun olacağını belirtti.

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TalkSPORT' a konuşan Johnson, "Transfer ücretini karşılayabilecek hemen herkes onu isteyecektir. Dolayısıyla Sancho'nun bir sonraki kulübünü seçmek için zamanı olacaktır. Ama United'a imza atmanın onun için yanlış bir karar olacağını düşünüyorum" dedi.

Daha fazla takım

"United elbette harika bir kulüp ve oraya giderse bu CV'sinde çok iyi görünür," diyen Johnson, "Ancak takım şu anda olması gereken yerde değil ve bu durum bence genç bir oyuncu olarak ilk günden itibaren üzerine çok fazla baskı yükleyecektir" yorumunu yaptı.

"Chelsea, Liverpool ya da belki İspanya'dan bir kulübe imza atarsa, buralarda ona belki her hafta ilk 11'de başlayacağının garantisini veremeyebilirler," diyen Jophnson, "Ama bu kulüpler Sancho'nun zaman içinde gelişimine yardımcı olacaklardır" ifadelerini kullandı.