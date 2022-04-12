Christoph Kramer, Lionel Messi'yle karşı karşıya gelme deneyimini Hristiyan dünyasının dini lideri Papa'yla tanışmaya benzetti.

Ballon d'Or ödülünü yedi kez kazanan ve futbol tarihinin en büyük oyuncuları arasında gösterilen Messi'ye karşı oynamak birçok futbolcu için unutulmaz bir anı.

Gladbach'ın orta saha oyuncusu Kramer için de durum farklı değil. Messi'yle futbolun en büyük sahnesinde karşılaşan Kramer, Brezilya'daki 2014 Dünya Kupası'nın finalinde Arjantinliye rakip olmuştu.

Ne söyledi?

DAZN'a konuşan 31 yaşındaki Alman oyuncu, Messi'yle birlikte yer aldığı kareyi profil fotoğrafı olarak kullandığını itiraf etti.

"Bu daima WhatsApp'taki profil fotoğrafım olarak kalacak. Futbol kariyerimin en güzel anıydı."

"Herkes Messi'den top kapmak ister, ama bunu yapabilenlerin sayısı çok az."

"Şunu söylemeliyim ki, böyle bir hissi sadece Papa'yla tanıştığımda yaşadım. Onunla yüz yüze gelmek muhteşem bir duygu."

Bongarts

Kramer'in Messi'ye karşı karnesi

Kramer, Arjantinli yıldızla üst üste iki sezon Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşmıştı. 2015'te Bayer Leverkusen formasıyla çıktığı maçtan beraberlikle ayrılan Kramer'in şansı ikinci düelloda yaver gitmemiş, 2016'daki maçta Gladbach, Barcelona'ya mağlup olmuştu.

Ancak ikilinin en iyi hatırlanan karşılaşması 2014 Dünya Kupası finalindeydi. Son anda ilk 11'e dahil olan Kramer ilk yarıda sakatlanarak sahayı terketmek zorunda kalmıştı. Fakat Almanya, Messi'nin kariyerindeki tek eksik olan Dünya Kupası'nı kazanmasına engel olmuştu.

Leverkusen altyapısından yetişen Kramer, 2016'da 15 milyon euro'ya Borussia Mönchengladbach'a transfer oldu. Deneyimli oyuncu Almanya Milli Takımı'nın formasını 12 kez terletti.