Gjivai Zechiël cumartesi günü bir kez daha Feyenoord için büyük değer taşıdı. NEC deplasmanında bir gol ve iki asistlik katkı verdi, ancak yine de kendi performansından kolay kolay memnun olmayan bir isim olduğu, ESPN kamerasına yaptığı açıklamalardan anlaşılıyor.

“Tanrı’ya şükrediyorum, bu sahnede kendimi yeniden gösterme fırsatını tekrar bulduğum için” diye söze başladı Zechiël. “Oldu, özellikle takım olarak. Son bölümde işi yine biraz daha zorlaştırıyoruz ama bu da bir sonraki adım. Maçı kontrol etmeyi sürdürmemiz gerekiyor.”

Zechiël, 52. dakikada Feyenoord adına perdeyi açtı, ancak bundan birkaç dakika önce de önüne çok büyük bir fırsat gelmişti. Orta saha oyuncusu o pozisyonda topu anlaşılmaz bir şekilde önüne fazla açınca Gonzalo Crettaz araya girebildi.

“Ne tuhaf bir an”, diye iç çekti Zechiël, o görüntüleri yeniden izlerken. “Buna fazla sert dokunmam gerçekten akıl alır gibi değil. O anda ortaya koyduğum şey kesinlikle kalite değil. Bunu nasıl bu kadar kötü yaptığımı gerçekten anlamıyorum. Bu topu önüme bu kadar fazla açamam, değil mi? Bence bu kabul edilemez.”

Golünden kısa süre sonra Zechiël bir kez daha sahneye çıktı ve Luciano Valente’ye asist yaptı. “Biz bir kral ikili miyiz? Hayır, kral ikili değiliz, çünkü sonuçta bunu yapan tüm takım. Ama aramızda iyi bir bağ var. Onunla oynadığım için mutluyum. Takım için önemli bir çocuk, çok çalışıyor. Evet, onunla birlikte oynamak güzel” dedi Zechiël.

Son olarak oyun kurucuya, Feyenoord’da Anis Hadj Moussa etrafında yaşanan karmaşık durum da soruldu. Kanat oyuncusu cumartesi günü takım anlarına iki kez geç kaldı ve Ittihad Club’a gitmeyi çok istiyor. Orada beş yılda 50 milyon euro kazanabilir. Peki bu durum Feyenoord’un hazırlığını bir nebze olsun bozdu mu?

“Hayır, teknik direktör özellikle odağı maça vermeye çalıştı, bu yüzden neyse ki bunu oldukça hızlı şekilde geride bırakabildik” dedi Zechiël. “Şu anda Anis etrafında çok şey oluyor ama biz grup olarak şu anda buna bakmamalıyız. Sonuçta hiç kimse takımın üstünde değildir. Tuhaf bir durum ama biz buna odaklanmıyoruz.”