Gjivai Zechiël, Voetbal International'a verdiği röportajda Lille OSC'ye gerçekleşmeyen transferini değerlendirdi. Feyenoord'un 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, ağustos ayının sonunda Fransız kulübünün ciddi ilgisiyle karşı karşıya kalmıştı ancak transfer gerçekleşmedi.

Lille, Zechiël için birkaç kez teklif yaptı. Son teklifin bonuslar dahil tam on yedi milyon euro olduğu belirtiliyor.

Oyuncu, bu konuda şimdi “Bu oldukça ciddiydi” dedi. “O anda bana sportif açıdan daha iyi görünüyordu. Ama sonrasında burada olduğum için minnettarım ve mutluyum, çünkü burada gerçekten iyiyim.”

Zechiël, “Burada kendimi ait olduğum yerde hissediyorum ve burada sahada olduğum için minnettarım. Bu kulüpte oynayabildiğim için mutluyum. Sonuçta takımın içinde gelişiyorsunuz, takımdaki rolünüzü kavrıyorsunuz ama aynı zamanda nasıl bir teknik ekiple çalıştığınızı da görüyorsunuz. Bu da elbette önemli bir unsur. Teknik ekip ve oyun tarzımız bana çok uygun” ifadelerini kullandı.

Sonuç olarak transfer gerçekleşmedi. Feyenoord yönetimi, Zechiël'i takımın taşıyıcı oyuncularından biri olarak gördü ve onu mümkün olduğunca kadroda tutmak istedi.

Ve Feyenoord hız kesti. Eylül ayının başında ESPN'den Sinclair Bischop, Rotterdam ekibinin Zechiël ile 2028 ortasına kadar devam eden sözleşmesini uzatmak için sözlü anlaşmaya vardığını bildirmişti. Sağ ayağını kullanan oyuncu, bu konuda şimdi “Her şey yolunda giderse bu olur” dedi.

Zechiël yeni sezona mükemmel başladı. Feyenoord'un şu ana kadar oynadığı altı resmi maçta orta saha oyuncusu dört gol ve üç asistlik katkı verdi.