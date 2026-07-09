Gjivai Zechiël, Feyenoord’dan mutlaka ayrılmak istiyor, ancak kulüp, bariz bir nedenden ötürü buna izin vermiyor

Feyenoord gözlemcisi Martijn Krabbendam, Voetbal International’ın canlı yayınında Gjivai Zechiël’in kariyerine LOSC Lille’de devam etmek istediğini söyledi. Ancak Rotterdamlı kulüp, oyuncunun ayrılmasına henüz izin vermiyor.

Zechiël’in Feyenoord ile 2028 ortasına kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor. Transfermarkt’a göre orta saha oyuncusunun piyasa değeri 10 milyon avro.

Krabbendam, Zechiël’in ne istediğini biliyor. “Bu ilginç bir durum. Aslında Feyenoord’da onu oldukça iyi bir oyuncu olarak görüyorlar.”

“Tabii ki FC Utrecht’te de iyi bir performans sergiledi, bu yüzden onu tutmak istiyorlar. Ancak bu genç oyuncu kafasında ayrılmaya karar vermiş durumda. Lille bir teklifte bulundu ve Zechiël de bu kulüple anlaşmaya vardı, ancak Feyenoord daha fazla para istiyor,” diyor Krabbendam.

Feyenoord, Zechiël’i De Kuip’te kalması için yeterince iyi bir oyuncu olarak görüyor. 22 yaşındaki Rotterdamlı oyuncu, ancak uygun bir bedel karşılığında ayrılabilir.

Zechiël, Feyenoord formasıyla şu ana kadar on altı resmi maçta forma giydi. Bu maçlarda üç asist yaptı.

Şimdi ise Feyenoord’daki serüvenine kesin olarak son vermek istiyor gibi görünüyor. Stadionclub, Zechiël’i 2018 yılında Sparta’dan kadrosuna katmıştı.