Gjivai Zechiël’in bu sezon Feyenoord’da oynayıp oynamayacağı hâlâ kesinlik kazanmış değil. Yetenekli orta saha oyuncusu iyi bir hazırlık dönemi geçirdi ve pazar günü Sparta karşısında da (0-1 galibiyet) ilk 11’de sahaya çıktı, ancak ESPN’e yaptığı açıklamalardan da anlaşıldığı üzere henüz nihai kararını vermedi.

Artık görevden alınmış olan teknik direktör Robin van Persie ile Zechiël’in arası en iyi şekilde değildi, ancak FC Utrecht’teki kiralık döneminin ardından Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yeniden şansını sonuna kadar zorlamak istiyor. 2028’in ortasına kadar sözleşmesi bulunsa da, ayrılık ihtimali hâlâ aklını kurcalıyor gibi görünüyor. Zechiël daha önce Lille OSC’nin de ilgisini çekmişti.

“Sahada olduğum sürece her zaman büyük bir istek duyuyorum”, diyen Zechiël, Van Bronckhorst’a doğrudan güçlü bir mesaj veriyor gibi göründü. Buna rağmen geleceğiyle ilgili hâlâ net konuşmak istemiyor. “Saha dışında olanları menajerlerime bırakıyorum.”

“Gerçekten bu tür yan konulara mümkün olduğunca az odaklanmaya çalışıyorum. Sahaya çıktığım anda sadece kendi oyunumu oynamaya çalışıyorum. Bundan keyif alıyorum. Tanrı bana bir yetenek verdi ve ben de bunu her zaman göstermeye çalışıyorum”, diyen Zechiël, Sparta karşısında maçın tek golünde asisti yapan isim olmuştu.

“Evet, böyle iyi bir oyuncu”, diyerek golü atan Luciano Valente’den övgüyle söz etti Zechiël. “Onunla gerçekten iyi anlaşıyorum. Aslında bunu zaten biliyordum, çünkü onunla Jong Oranje’de bir kez birlikte oynamıştım. Yani evet, iyi oyuncu. Gerçi ilk altmış dakikada herkesin topla iyi olduğunu düşündüm.”

“Tabii ki Arne’nin (Slot, ed.) yönetiminde oynadım ve Gio ile yeni ekibinin altında o şeylerin çok fazlasını yeniden görüyorum”, diyerek iyi formuna da değindi Zechiël. “Onun döneminde biraz çıkış yakalamıştım ama bu süreçte hem zihinsel olarak hem de oyuncu olarak çok geliştim. Bu da sadece onun avantajına olur.”

Zechiël, Feyenoord’un Sparta karşısındaki maçı “çok daha erken” bitirmesi gerektiğini düşünüyor, ancak kaçan çok sayıdaki fırsat nedeniyle skor 0-1’de kaldı. Yine de Feyenoord, yeni Eredivisie sezonuna üç puanla başlamış oldu. Gelecek hafta iç sahada Go Ahead Eagles maçı oynanacak.