Gjivai Zechiël'e Feyenoord'daki geleceği sorulduğunda rahatsız edici bir sessizlik çöker

Gjivai Zechiël, gelecek sezon yine Feyenoord'da oynayacağından hiç de emin görünmüyor. Bu durum, Ajax ile FC Utrecht arasındaki play-off finalinin ardından ESPN'e verdiği röportajdan anlaşılıyor.

“Bacaklarım ağır, yorgunum, dinlenmeye ihtiyacım var,” diye başlıyor Zechiël. “Biraz karışık duygular içindeyim. Sonuçta penaltılarla kaybettik, ki penaltılarda kimin kaçıracağını ya da gol atacağını asla bilemezsin. Bu gerçekten yüzde elli-elli bir durum. Şimdi Seb (Haller, ed.) kaçırdı, ki bunu kimse beklemiyordu.”

Buna rağmen orta saha oyuncusu kimseyi suçlamıyor. “Sonuçta takımla gurur duyuyorum, hep birlikte nasıl mücadele ettiğimize. Bunun için çok minnettarım. Bence bugün Ajax bizden daha iyiydi. Topa hakimiyetleri iyiydi, topu çok iyi tutuyorlardı ve biz topu aldığımızda çok çabuk kaybediyorduk. Zor bir maçtı.”

Zechiël bu sezon Utrecht formasıyla toplam 50 maçta forma giydi ve bu maçlarda 10 gol attı, aynı sayıda da asist yaptı. “Bunu yaşayabildiğim için Tanrı’ya çok minnettarım, ama bunu beklemiyordum… Bakın, gol atabileceğimi ve asist yapabileceğimi biliyordum, ama bu konuda teknik ekip bana çok yardımcı oldu. Pozisyon almayı çok çalıştık,” diye açıklıyor.

“Feyenoord’a geri dönüp yazın hedeflerini belirleyeceksin, değil mi?” diye soruyor ESPN muhabiri Vincent Schildkamp. “Öyle bir şey, evet,” diye cevaplıyor Zechiël biraz gizemli bir şekilde. Schildkamp daha sonra soruyu sürdürüyor ve bu da rahatsız edici bir anın yaşanmasına neden oluyor.

“Ne olacağını göreceğiz,” diye Zechiël sessizliği kendisi bozar. “Twente mi? Hayır, sanmıyorum. Bence bu kadar yeter, bu konuda yeterince konuştum. Feyenoord’da başlayacağım ve oradan sonra ne olacağını göreceğiz. Gerisini menajerlerime bırakıyorum.”

Zechiël, bu sezon Utrecht'teki performansıyla büyük övgüler aldı; bu sayede yaz aylarında Feyenoord'a morali yüksek bir şekilde geri dönecek. Orada 2028 ortasına kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor. Daha önce teknik direktör Robin van Persie ile ilişkilerinin pek iyi olmadığı ortaya çıkmıştı, ancak ikilinin bu sorunu artık çözdüğü söyleniyor.