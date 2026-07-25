İtalyan devi Juventus, yaz transfer döneminde sürprizlere kapı araladı ve Manchester United'ın kaptanı Bruno Fernandes ile anlaşma imkanını araştırmaya başladı. Başarıya ulaşması halinde bu, yaz transfer döneminin en dikkat çekici anlaşmalarından biri olacak. Görevin zorluğuna rağmen İtalyan kulübü, oyuncunun çevresinde nabız yoklamaya çoktan başlamış durumda; öte yandan Manchester United, kaptanının geleceğini yeni bir sözleşmeyle güvence altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Juventus, teknik direktör Luciano Spalletti'nin takımın teknik ve liderlik kalitesini artırma planı çerçevesinde, Manchester United'ın kaptanı Bruno Fernandes ile anlaşmak için iddialı bir hamle yapmayı değerlendiriyor.

31 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu, sahip olduğu büyük tecrübe, yaratıcı yetenekleri, gol sezgisi ve liderlik kişiliği nedeniyle İtalyan kulübü yönetimi için ideal bir hedef olarak görülüyor. Juventus, bu unsurları kupa yarışına yeniden dahil olmak için gerekli görüyor.

Ayrıca Bruno Fernandes'in daha önce Novara, Udinese ve Sampdoria formalarıyla İtalya liginde edindiği tecrübe, onun "Calcio" atmosferine uyum sağlaması meselesini diğer oyunculara kıyasla daha az karmaşık hale getiriyor.

Temaslar ve anlaşmayı zorlaştıran engeller

"CaughtOffside" sitesi şu ifadeleri kullandı: "Bruno Fernandes, Juventus'un sportif direktörü Frederic Massara'nın yaz transfer döneminde anlaşma imkanını değerlendirdiği en dikkat çekici hücum orta sahalarından biri."

Haberde, Juventus yetkililerinin Bruno Fernandes'in durumunu ve anlaşmanın tamamlanma ihtimalini öğrenmek için oyuncunun menajerleriyle çoktan temasa geçtiği, bu adımın İtalyan kulübünün onu kadrosuna katma ilgisinin ciddiyetini yansıttığı belirtildi.

Juventus'un ilgisine rağmen anlaşmanın tamamlanması mali açıdan son derece zor görünüyor; zira Manchester United'ın kaptanından vazgeçmek için 50 ile 75 milyon euro arasında bir bedel talep etmesi bekleniyor.

Bunun yanı sıra Bruno Fernandes'in aldığı yüksek maaş, İtalyan kulübü önündeki bir başka engeli oluşturuyor. Bu durum, mevcut veriler ışığında anlaşmanın tamamlanmasını karmaşık hale getiriyor.

Rekor maaş ve serbest kalma bedeli

Bruno, Manchester United ile sözleşmesinin son yılına giriyor; kulüp ise sözleşmeyi bir sezon daha uzatma seçeneğine sahip.

Buna rağmen yeni bir sözleşme imzalanmasına yönelik görüşmeler son dönemde belirgin bir ilerleme kaydetti ve tüm işaretler, oyuncunun "Old Trafford"daki serüvenini sürdürmeye yaklaştığını gösteriyor.

Manchester United yetkilileri, sözleşme yenileme dosyasını sonuçlandırma ve takım kaptanını ilave yıllar boyunca tutma konusunda hâlâ kendilerine güveniyor.

"The Sun" gazetesinin yayımladığı bir habere göre, Bruno Fernandes, birçok kulübün ilgisine rağmen Manchester United'da kalmaya hâlâ bağlı.

Haberde, Bruno Fernandes'in sözleşme şartlarını iyileştirmek için görüşmelerin sürdüğü, ancak henüz nihai bir anlaşmaya varılmadığı belirtildi.

Oyuncu şu anda haftalık yaklaşık 375 bin sterlin maaş alıyor; yeni sözleşmeyi imzalaması halinde ise maaşı haftalık 400 bin sterline yaklaşacak ve Manchester United kadrosundaki en yüksek ücretli oyuncu haline gelecek.

Haberde ayrıca, sözleşmesinde İngiltere dışından onu kadrosuna katmak isteyen kulüpler için geçerli olan 56 milyon sterlin değerinde bir serbest kalma bedeli bulunduğuna dikkat çekildi.

En olası senaryo

Juventus'un oyuncunun durumunu takip etmesi mantıklı bir adım gibi görünse de, Bruno Fernandes'in bu yaz İtalya ligine transfer olması hâlâ uzak bir ihtimal olarak duruyor; özellikle Manchester United ile yenileme görüşmelerinin ilerlemesi göz önüne alındığında.

Juventus'un, Bruno Fernandes'i yeni bir deneyim yaşamaya ikna etmek için büyük bir maddi bedelin yanı sıra yüksek bir maaş da sağlaması gerekecek; bu da anlaşmayı son derece karmaşık hale getiriyor.

Buna karşılık Manchester United, kaptanını elde tutmanın önemini biliyor; zira o, takımın en dikkat çekici unsurlarından ve en etkili oyun kurucularından biri, özellikle de kulübün geçtiği yeniden yapılanma sürecinde.

Bu nedenle Manchester United yetkilileri, Portekizli yıldızın geleceğine dair spekülasyonların kapısını yeniden aralayabilecek sürprizlerden kaçınmak için yenileme dosyasını en kısa sürede sonuçlandırmaya çalışıyor. Tüm işaretler ise, oyuncunun "Old Trafford"da kalmasının şimdilik en olası seçenek olduğunu gösteriyor.