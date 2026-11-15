Barcelona, önümüzdeki kış transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek için adımlarını sürdürüyor. Kulüp, Arjantinli Lisandro Martinez'i izlemek amacıyla "La Bombonera" stadında oynanan Arjantin-Uruguay maçını takip etmesi için bir gözlemci gönderdi. Ayrıca oyuna çıkma fırsatı bulamayan Uruguaylı bir yeteneği de yakından izledi.

Reklam

İspanyol "Sport" gazetesinin aktardığına göre, Deco ve Hansi Flick, bu görevin önündeki büyük zorluklara rağmen kış transfer döneminde yeni bir savunmacıyla anlaşma yapılması gerektiği konusunda ısrarlarını sürdürüyor.

Barcelona'nın sportif direktörlüğü, kulübün geçtiğimiz haftalarda yaptığı çeşitli girişimlerin herhangi bir anlaşmaya varmakta başarısız olmasının ardından bu transferi sonuçlandırmak için çalışmalarına devam ediyor.

Bir stoper arayışı hâlâ sürüyor; teknik sorumlular, kulüp içinde kendini dayatan hassas mali dengeyi bozmadan takımın seviyesini yükseltebilecek uygun oyuncuyu bulmak için transfer piyasasındaki mevcut seçenekleri incelemeyi sürdürüyor.

Avrupa transfer piyasası, aralarında Yıldız, Nijstad ve Vušković'in de bulunduğu bazı savunmacıları yakından takip etmek için Barcelona temsilcilerinin varlığını tespit eden birkaç kulübün hamlelerine şimdiden sahne oldu.

Reklam Reklam

Bazı raporlar, Katalan kulübünün Bayern Münih'i savunmacısı Jonathan Tah'ı önümüzdeki ocak ayından itibaren kiralık vermeye ikna etmek için gösterdiği çabaların başarısızlıkla sonuçlandığını birkaç gün önce ortaya koymuştu.

Related Topics

Barcelona, Flick'in yönetimindeki arka hattına daha fazla sağlamlık kazandırabilecek savunmacılardan birini bulma umuduyla birden fazla yönde hamlelerini sürdürüyor.

Buna karşılık, milli ara, Hansi Flick'in vazgeçilmez bir gereklilik olarak gördüğü savunma takviyesi arayışını sürdürmek için bu tür fırsatları heba edemeyeceğinin farkında olan Katalan kulübünün önünde yeni cepheler açıyor.

Reklam

Barcelona'nın masasında iki farklı seçenek

"Sport"un edindiği bilgilere göre Barcelona, cumartesi gecesi oynanan ve Uruguay milli takımının 2-1 galibiyetiyle sona eren Arjantin-Uruguay maçını takip etmek için temsilcilerinden birini "La Bombonera" stadına gönderdi.

Reklam

Katalan kulübünün gözlemcilerinden biri, maça katılan milli oyunculardan birkaçını izlemek ve seviyelerini yakından değerlendirmek için Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e gitti.

Aynı bilgiler, potansiyel ve tecrübe açısından tamamen birbirinden farklı iki ismin bulunduğunu ve transfer piyasasındaki gelişmelerin alacağı yöne bağlı olarak bunlardan birinin önümüzdeki dönemde Barcelona forması giymesinin mümkün olduğunu belirtti.

Reklam

Barcelona'nın takip ettiği oyuncuların başında, geçtiğimiz haftalarda Katalan kulübüyle açıkça anılan bir isim olan 28 yaşındaki Arjantinli savunmacı Lisandro Martínez geliyor.

Martínez'in Manchester United ile sözleşmesi bu sezonun sonunda bitiyor ve kendisi, İngiliz kulübünün içinden geçtiği kötü süreçten etkilenmesine rağmen büyük tecrübeye sahip oyuncular arasında sayılıyor.

Reklam

Arjantinli savunmacı, 1,76 metrelik kısa boyuna rağmen birebir mücadelelerde ve doğrudan ikili mücadelelerde büyük güç sergilemesiyle öne çıkıyor.

Bununla birlikte, Mauricio Pochettino gibi bir teknik direktörün Manchester United'ın teknik yönetim koltuğuna gelmesi, Lisandro Martínez'in takımdaki geleceğinde yeni bir sayfa açabilir.

Reklam

Daha birkaç gün öncesine kadar oyuncu, gerek açıkça gerekse özel konuşmalarında, Manchester United'dan ayrılma ve mümkün olan en kısa sürede yeni bir deneyime geçme arzusunu gizlemiyordu.

Lisandro Martínez, maçın tamamında 90 dakika forma giydi ve 90 müdahale gerçekleştirdi; bunların arasında 78 pastan 71'ini yüzde 91'lik bir başarı oranıyla isabetli kullandı, ayrıca altı top kapma, üç uzaklaştırma yaptı ve dört ikili mücadeleden ikisini kazandı.

Reklam

Arjantinli savunmacı kötü bir maç çıkarmadı, ancak aynı zamanda ülkesinin milli takımının yenilgisini önlemek için herhangi bir şey yapmayı başaramadı.

Fırsat arayan bir yetenek

Barcelona'nın izlemek istediği ikinci isim ise Uruguay futbolunda düzenli olarak ortaya çıkan yetenekler listesine ait olan ve şu anda Cagliari'de forma giyen 21 yaşındaki solak savunmacı Juan Rodríguez.

Reklam

Rodríguez, takımının vazgeçilmez temel oyuncularından biri olarak kabul ediliyor ve değerlendirmeler, gelişiminde büyük bir sıçrama yaşanmasının ardından sezonun ilk aylarında dikkat çekici seviyeler sergilediğine işaret ediyor.

Oyuncu ayrıca Uruguay milli takımı kadrosunun alışılmış bir unsuru hâline geldi, ancak şu anda aralarında Ronald Araújo ve tecrübeli savunmacı José María Giménez'in de bulunduğu birkaç öne çıkan ismin arkasında hâlâ yedek rolü üstleniyor.

Reklam

Juan Rodríguez, Arjantin maçında hiç dakika alamadı; bu da Barcelona'yı onu sahada takip etme ve seviyesini yakından değerlendirme fırsatından mahrum bıraktı.

Teknik direktör Diego Forlán, stoper mevkiinde Ronald Araújo ve Mathías Olivera'ya güvenmeyi tercih etti ve maç boyunca bu mevkide herhangi bir değişiklik yapmadı; böylece Rodríguez son düdüğe kadar yedek kulübesinde kaldı.

Reklam

İki seçenek, potansiyelin doğası açısından tamamen birbirinden farklı; Lisandro Martínez tecrübeye ve anında katkı sağlama kapasitesine sahip bir seçeneği temsil ederken, Juan Rodríguez büyük bir geleceğe sahip, umut vadeden bir savunmacı projesini temsil ediyor.

Şu an itibarıyla Uruguaylı savunmacının transfer piyasasındaki fiyatı nispeten makul; tahminler, Cagliari'nin 15 milyon eurodan daha azına ayrılmasına razı olmayacağına işaret ediyor.

Reklam

Cagliari, oyuncuyu transfer etmek için Peñarol kulübüne bir yıldan biraz fazla bir süre önce yaklaşık 4,5 milyon euro ödemişti.