Gizli sızıntılar, Dünya Kupası şokunun ardından Senegal’deki kaosu ortaya çıkarıyor!

Senegal milli takımının 2026 Dünya Kupası’nda son 32 turunda elenmesi, Hollanda’ya karşı sadece bir futbol mağlubiyeti olmakla kalmadı; Fransız “L’Équipe” gazetesi, takımın turnuvaya katılımını öncesinde ve sırasında yaşanan bir dizi şok edici perde arkasını ortaya çıkardıktan sonra, “Teranga Aslanları” kampında daha derin bir krizin varlığını da gün yüzüne çıkardı.

Senegal milli takımı, 86. dakikaya kadar önde olmasına rağmen Hollanda’ya 2-3 yenilerek Dünya Kupası’na dramatik bir şekilde veda etti. Takım, önce farkı azaltan bir gol yedi, ardından üç dakikadan az bir süre sonra beraberlik golünü kalesinde gördü ve ikinci uzatma devresinde Hollanda milli takımı galibiyet golünü attı.

Kampı vuran mali ve idari kriz

"L'Équipe" gazetesi, Senegal milli takımının turnuva başlamadan önce idari bir kaos yaşadığını ortaya çıkardı. Spor tesislerinin kullanım ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle oyuncular kendi sahalarında sadece bir kez antrenman yapabildiler.

Gazete, teknik direktör Babi Thiaw’ın önceki sözleşmesinin sona ermesinin ardından resmi bir sözleşme olmadan Dünya Kupası’nda takımı yönettiğini ve yeni bir sözleşme imzalanması konusunda ancak grup aşamasının ikinci turundan sonra bir anlaşmaya varıldığını da ekledi.

Ayrıca gazete, oyuncuların Dünya Kupası’na katılma primleri ya da önceki Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğu primleri dahil olmak üzere mali haklarını alamadan turnuvaya girdiklerini ve bunun kamp içinde bir hoşnutsuzluk ortamı yarattığını belirtti.

Turnuva içindeki tartışmalı kararlar

Kaos teknik konulara da sıçradı. “L’Équipe”, ABD milli takımıyla oynanacak hazırlık maçının, Senegal kafilesinin ABD topraklarına ulaşmasından sonra ancak kararlaştırıldığını belirtti.

Ayrıca milli takım, Fransa ile oynayacağı ilk maçtan tam üç hafta önce ABD’ye ulaştı; oysa çoğu takım, yorgunluğu ve uzun kamp süresini önlemek için maça kısa bir süre kala gelmeyi tercih etmişti.

Ayrıca okuyun... Kiese, Al-Ittihad’a transfer konusunda kararını verdi

Gazete ayrıca, turnuva başladıktan sonra Senegalli Futbol Federasyonu’nun ek bir video analisti görevlendirdiğini ortaya çıkardı; bu adım, önceden planlama yapılmadığının bir kanıtı olarak değerlendirildi.

Bazı teknik kararlar da soru işaretlerine yol açtı. Bunlardan biri, grup aşamasında hiç süre almamasına rağmen genç savunma oyuncusu Mamadou Sar’ın Belçika maçı öncesinde basın toplantısına gönderilmesiydi; bu durum oyuncuda hayal kırıklığına neden oldu.

Raporda ayrıca, teknik ekibin Mamadou Sar yerine tecrübeli Kalidou Koulibaly'yi sahaya sürme konusundaki ısrarı da eleştirildi; bu kararın, oyuncunun teknik hazırlığından çok tecrübesi ve milli takımdaki geçmişine dayandığı belirtildi.

Bu perde arkası gelişmeler, Dünya Kupası boyunca Senegal milli takımını saran krizlerin boyutunu ortaya koyuyor ve idari ve teknik kaosun, takımın turnuvadaki serüveninin dramatik sonuna ne kadar etki ettiği konusunda soru işaretleri yaratıyor.