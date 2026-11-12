Luis Rubiales'in İspanya Federasyonu başkanlığı dönemine ilişkin tartışmalar bir türlü dinmedi; aksine yeni bir mali skandalla yeniden alevlendi. Bu kez söz konusu suçlama ahlaki ya da sportif değil; bizzat federasyonun parasıyla ve onu savunmak, eleştirenlere karşı koymak için kurulduğu söylenen bir medya platformuyla ilgili.

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"El Confidencial" gazetesi, Rubiales'in İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu başkanlığı dönemiyle ilgili yeni bir skandalı ortaya çıkardı. Gazete, eski başkanın görüşlerini yaymak ve yönetimine yöneltilen eleştirilere yanıt vermek için kullanılan bir propaganda platformunun kurulmasını finanse etmek amacıyla federasyonun parasını kullandığını doğruladı.

Gazeteye göre, bu platformun kurulması için tanınmış bir yayınevi ile anlaşma yapıldı ve El Confidencial'in elde ettiği ödeme makbuzlarına göre, İspanya Kraliyet Federasyonu'nun 1,6 milyon euroya varan bir ödemeyi kabul ettiği iddia edildi. Yeni medya platformunun kurulmasına ilişkin sözleşme, Rubiales'in federasyondan ayrılmasından bir yıldan kısa bir süre önce, 22 Ekim 2022'de imzalandı.

Şu ana kadar yapılan ödemeler 700 bin euroya ulaştı ve mahkemelerin federasyona en az 600 bin euro daha ödemesini emretmesi bekleniyor. Bu da, sözleşmeyi imzalayan adamın ayrılmasından sonra bile, davanın sonunda federasyona 1,3 milyon eurodan fazlaya mal olabileceği anlamına geliyor.

Rubiales'in yanıtı gecikmedi. İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu'nun eski başkanı, "Instagram" hesabında paylaştığı bir video klipte, federasyonun herhangi bir propaganda platformunu finanse ettiğini reddetti ve projeyi savunarak bunun kişisel bir propaganda aracı değil, spor içeriğini yaymaya yönelik bir platform olduğunu vurguladı.

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Rubiales videoda şunları söyledi: "El Confidencial gazetesinden gazeteci Chema Olmo'nun bu olayı nasıl bir skandal gibi ele aldığını belki fark etmişsinizdir. Benim başkanlığım döneminde federasyonun bir propaganda platformu ya da benzeri bir şey kurmak için 700 bin euro ayırdığını iddia etti; bu ise tamamen gerçek dışı."

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Şunları ekledi: "Federasyonun, medya, tıbbi, hukuki ve diğer birimleri aracılığıyla, bunların kendi aralarındaki koordinasyon ve iş birliğiyle, on binlerce abonesi olan profesyonellere güvenerek yaptığı şey, yalnızca futbolla ilgili içeriği değil, farklı alanlardaki sporu genel olarak yaymaya yönelik bir platform kurmaktı. Görünüşe göre bu durum onu rahatsız ediyor."

Rubiales şunları vurguladı: "Federasyon, ayrılmasının ardından alacaklarını ödemediği için şirkete karşı dava açtıktan sonra ona karşı hukuki işlem başlattı. Hakim bunun piyasa fiyatı olduğuna karar verdi ve elbette her şey tamamen yasal. Ancak görünüşe göre bu, gazetecinin umurunda değil."

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Eski başkan kendini savunmanın da ötesine geçerek, bu davayı, söylediğine göre İspanya Ligi LaLiga'nın 2023 yılında medya kuruluşlarına yaptığı ödemelerle karşılaştırdı ve şunları söyledi: "Javier Tebas'ın 2023 yılında ligin parasından çeşitli medya kuruluşlarına harcadığı 36 milyon euro onun için bir skandal sayılmıyor; bu ise birçok kişinin skandal sayabileceği bir durum. 36 milyon eurodan bahsediyoruz ve o bunu herhangi bir paylaşımında bile dile getirmedi."

Bu dava, Rubiales'in gerek sportif gerek mali gerekse medya düzeyinde her zaman tartışmalarla çevrili olan İspanya Federasyonu yönetimi dosyasını yeniden açıyor. İspanyol futbolunun tarihindeki en bölücü dönemlerden birinde federasyonu yöneten adam, mali yolsuzluk suçlamaları ile mirasını savunma girişimleri arasında, ayrılmasından sonra bile hâlâ manşetlere taşınmaya devam ediyor.

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Rubiales, projenin yasal, profesyonel ve İspanyol sporuna hizmet etmeyi amaçlayan bir girişim olduğunda ısrar ederken, El Confidencial platformun tarafsız bir medya projesi değil, başkana hizmet eden bir propaganda aracı olduğunda ısrar ediyor. İki anlatı arasında, özellikle de federasyonu uygulayıcı şirkete ek meblağlar ödemeye zorlayacak bir kararın çıkması beklenirken, nihai hakem yargı olmaya devam ediyor.