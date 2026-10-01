Ünlü İspanyol gazeteci ve Cristiano Ronaldo'nun yakın arkadaşlarından Edu Aguirre, Don'un Portekiz Milli Takımı kampından ayrılma sebebini açıkladı ve ihanete uğradığını hissettiğini belirtti.

Ronaldo, dün çarşamba günü, Portekiz Milli Takımı teknik direktörü Jorge Jesus'un takım kaptanıyla herhangi bir sorunun olmadığını vurguladığı açıklamalarının ardından saatler sonra Portekiz kampından ayrılmıştı.

Kriz, Ronaldo'nun geçtiğimiz Norveç maçı boyunca Portekiz'in yedek kulübesinde oturmasıyla başladı. Portekiz Milli Takımı'nın (2-1) galibiyetiyle sonuçlanan bu maç, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın kaptanının hoşnutsuzluğuna yol açtı.

Cristiano Ronaldo, Norveç maçının ardından antrenmanlara çıkmayı reddetti, ancak Jesus ile bir görüşme yaptı ve ikili arasındaki durum yatışmış gibi görünüyordu. Ta ki Jesus, Danimarka maçı öncesindeki basın toplantısında hiçbir oyuncunun ve futboldaki hiç kimsenin kendi fikirlerini değiştiremeyeceğini vurgulayana kadar; bu da Don'u Portekiz kampından ayrılmaya itti.

Edu Aguirre ise krizin perde arkasını "El Chiringuito" programına verdiği röportajda şöyle açıkladı: Jesus, Cristiano Ronaldo'ya ihanet etti. Teknik direktörün kaptandan özür dilediğini ve Danimarka maçı öncesinde çarşamba günkü basın toplantısında ona yeniden özür dileyeceğine söz verdiğini, ancak güçlü görünmeyi tercih ederek sözünden caydığını belirtti.

Ronaldo'nun arkadaşı, Portekiz'in "Record" gazetesinin aktardığına göre şunları ekledi: "Salı gecesi federasyon başkanı, teknik direktör ve Cristiano arasında bir toplantı yapıldı. Jesus, Norveç karşısında 30 dakika boyunca ısınma yaptırıp maçta oynatmayarak onu görmezden geldiği için Cristiano'dan özür diledi. Üstelik sadece gizlice özür dilemekle kalmadı, aynı zamanda alenen özür dileyeceğine ve hatasını herkesin önünde kabul edeceğine söz verdi."

Şöyle devam etti: "Jesus'un Cristiano'ya verdiği söz buydu. Sonra basın toplantısına gitti ve kimsenin inanmadığı bir dizi yalan söyledi. İşte bu yüzden Cristiano öfkeden patladı, çünkü ihanete uğradığını hissetti. Başka bir açıklaması yok."

Şöyle açıkladı: "İşte bu kadar basit. Teknik direktörün gizlice sana geliyor ve şöyle diyor: 'Bak, durum böyleydi, beni anlıyorsun, tamam, bu durumda doğru davranmadım, bu işte birlikteyiz, özür dilerim. Eğer bir basın toplantısı yapılırsa, her şeyi açıklayacağım, özür dileyeceğim, merak etme, her şey yoluna girecek, her şey çözülecek.' Sonra 12 saat sonra basın toplantısına gidiyorsun ve Cristiano'yu olduğu gibi bırakıyorsun... Daha da kötüsü, sert davranıyorsun ve asıl yetkilinin sen olduğunu, Cristiano'nun ise sadece bir oyuncu olduğunu söylüyorsun. Eve git ve yoluna devam et. İşte bu yüzden diyorum ki: Bu bir ihanettir."







