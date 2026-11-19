Basında çıkan haberler, Al Ahli ve Suudi Arabistan Milli Takımı'nın golcüsü Firas Al-Buraikan'ın herkes tarafından favori gösterilmesine rağmen 2026 Asya'da Yılın Futbolcusu ödülünü kaybetmesinin asıl nedeninin gizli bir madde olduğunu ortaya koydu.

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Asya'nın en iyilerinin ödül töreni bugün, perşembe günü Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Aksra Theatre King Power'da düzenlendi. 2017'de de töreni ağırlayan salonda 19 farklı kategoride ödüller sahiplerini buldu.

Törende dağıtılan ödüller arasında Asya'da Yılın Futbolcusu ödülü de yer aldı. Firas Al-Buraikan bu ödül için, Al Hilal ve Suudi Arabistan Milli Takımı'nın kaptanı olan vatandaşı Salem Al-Dawsari ve Tractor'ün İranlı kalecisi Alireza Beiranvand ile yarıştı.

Alireza Beiranvand, kariyerinde ilk kez Asya'da Yılın Futbolcusu ödülünü kazanmayı başardı . İranlı file bekçisi, bu yıl Tractor ve İran Milli Takımı formasıyla sergilediği performansla ödüle uzandı.

Beiranvand'ın ödülü alması, hak edip etmediği konusunda tartışmalara yol açtı. Zira herkes, bu yıl Al Ahli ve Suudi Arabistan Milli Takımı'nda gösterdiği üstün performansın ardından Firas Al-Buraikan'ın ödülü kariyerinde ilk kez kazanmasını bekliyordu.

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Ancak Suudi Arabistan'ın "Al-Riyadiyah" gazetesi, Firas Al-Buraikan'ın ödülü kaybetmesine neden olan gizli bir maddeyi gün yüzüne çıkardı. Söz konusu madde, İskoç Andy Roxburgh başkanlığındaki teknik komiteye AFC Şampiyonlar Ligi Elit'teki her maçta ek bir oyuncu seçme ve bu oyuncuya, maçın en iyi oyuncusu ödülünü kazanan isme verilen 15 puandan daha az olmak üzere ek puan verme hakkı tanıyor.

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Bu madde sayesinde Alireza Beiranvand, 2026 Asya'da Yılın Futbolcusu ödülünü kazanmasına yardımcı olan çok sayıda puan topladı. İranlı kaleci, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'in lig aşamasındaki 8 maçın 5'inde kalesini gole kapatmıştı.

Gazete, Asya Futbol Konfederasyonu'nun ödül yarışındaki gizem ve heyecanı açıklama anına kadar korumak amacıyla bu maddeyi kamuoyuna duyurmadığını ve gizli tuttuğunu belirtti.

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Firas Al-Buraikan, finalde Japon ekibi Machida Zelvia'yı 1-0 mağlup eden takımı Al Ahli'nin tarihinde ikinci kez ve üst üste ikinci kez AFC Şampiyonlar Ligi Elit şampiyonluğuna ulaşmasında başrolü oynamıştı.

26 yaşındaki oyuncu turnuvada son sözü söyleyen isim olmuştu. Finalde yedek kulübesinden oyuna giren Al-Buraikan, uzatmaların 6. dakikasında galibiyeti getiren golü atmıştı.

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Öte yandan Alireza Beiranvand, Tractor'ü kıtasal arenada herhangi bir başarıya taşıyamadı. İran ekibi, BAE temsilcisi Shabab Al-Ahli'ye 3-0 yenilerek AFC Şampiyonlar Ligi Elit'e son 16 turunda veda etti.

İşin ilginç yanı, Tractor'ün turnuvadan elenmesinin baş sorumlusu da Beiranvand oldu. Deneyimli kaleci, karşılaşmanın 52. dakikasında kırmızı kart gördü.