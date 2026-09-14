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Abobakr El Mokadem

Çeviri:

"Gizli madde dengeleri değiştiriyor": Araujo'nun Liverpool'a kiralık sözleşmesinde büyük sürpriz ortaya çıktı

Transfers
Liverpool - Tottenham Hotspur
Liverpool
Tottenham Hotspur
Lig Kupası
AFC Bournemouth - Liverpool
AFC Bournemouth
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Sevilla
Barcelona
La Liga
R. Araujo
İngiltere
İspanya
Uruguay

Kazançlı bir transfer

Transfer uzmanı Fabrizio Romano, Barcelona'nın Liverpool'a kiralık gönderdiği Uruguaylı savunmacı Ronald Araujo'nun sözleşmesindeki büyük bir sürprizi ortaya çıkardı.

Araujo, Hans Flick'in planlarındaki rolünün azalmasının ardından, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Barcelona'dan kiralık olarak Liverpool'a katılmıştı.

Birçok haber, kiralık sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmadığını ve oyuncunun kaderinin bu sezonun ardından Barcelona'nın elinde olacağını öne sürmüştü.

Ancak Fabrizio Romano, Liverpool'un önümüzdeki yaz Ronald Araujo ile kalıcı olarak anlaşabilmek için 55 milyon euroluk bir opsiyona sahip olduğunu belirterek, böyle bir maddenin bulunmadığını öne süren önceki haberleri düzeltti.

Romano, CaughtOffside sitesine şu açıklamayı yaptı: "Liverpool için bir satın alma opsiyonu maddesi var ve değeri 55 milyon euro."

Bu transferi yaz döneminin en az takdir gören anlaşmalarından biri olarak öven Romano, şunları ekledi: "Liverpool, Ronald Araujo'yu kadrosuna kattığı için son derece mutlu."

Araujo, kiralık olarak transfer olmasının ardından hem stoper hem de sağ bek pozisyonlarında dikkat çeken performanslar sergileyerek kısa sürede Liverpool'un vazgeçilmez bir oyuncusu haline geldi.

Uruguaylı oyuncunun Hans Flick nezdindeki sıralaması, teknik direktörün ayrılmasından önce gerilediği için, Barcelona'nın önümüzdeki yıl kalıcı satışa sıcak bakması bekleniyor.

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