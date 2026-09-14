"Gizli madde dengeleri değiştiriyor": Araujo'nun Liverpool'a kiralanma sözleşmesinde büyük sürpriz ortaya çıktı

Transfer uzmanı Fabrizio Romano, Barcelona'nın Liverpool'a kiralık gönderdiği Uruguaylı defans oyuncusu Ronald Araujo'nun sözleşmesindeki büyük bir sürprizi ortaya çıkardı.

Araujo, teknik direktör Hansi Flick'in planlarındaki rolünün azalmasının ardından geçen yaz transfer döneminde Barcelona'dan kiralık olarak Liverpool'a katılmıştı.

Birçok haberde, kiralık sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmadığı ve oyuncunun geleceğinin bu sezon sonunda Barcelona'nın elinde olacağı belirtiliyordu.

Ancak Fabrizio Romano, Liverpool'un Ronald Araujo'yu önümüzdeki yaz kalıcı olarak kadrosuna katmak için 55 milyon euroluk bir opsiyona sahip olduğunu söyleyerek, böyle bir maddenin bulunmadığını öne süren önceki haberleri düzeltti.

Romano, CaughtOffside sitesine yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Liverpool için 55 milyon euro değerinde bir satın alma opsiyonu maddesi var."

Bu transferi yaz döneminin en az değer verilen anlaşmalarından biri olarak nitelendiren Romano, sözlerine şöyle devam etti: "Liverpool, Ronald Araujo'yu kadrosuna katmaktan son derece memnun."

Araujo, kiralık olarak transfer olduğu andan itibaren stoper ve sağ bek pozisyonlarında sergilediği üstün performansla kısa sürede Liverpool'un vazgeçilmez oyuncularından biri haline geldi.

Uruguaylı oyuncunun Hansi Flick nezdindeki konumu, teknik direktörün ayrılmasından önce gerilediği için Barcelona'nın önümüzdeki yıl kalıcı satışa sıcak bakması bekleniyor.

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