Gizli itiraflar... Fransız futbolcu, Fas'ın seviyesiyle ilgili bir sürpriz açıkladı!

Fransız milli takımının yıldızlarından biri, dün Perşembe günü 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde iki takımın karşılaştığı maçta Fas’ın performansı hakkında büyük bir sürpriz açıkladı.

Fransız milli takımı, Fas'ı 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi ve burada Belçika ile İspanya arasındaki maçın galibini bekleyecek.

Rabiot, maç sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu takımdan korkacak bir şeyimiz yoktu, maç sırasında edindiğimiz izlenim buydu.”

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Rabiot sözlerine şöyle devam etti: “Top onlarda olsa bile hiçbir tehlike hissetmedik, çünkü teknik ve taktiksel açıdan her yönüyle biz daha iyiydik.”

Sözlerine şöyle devam etti: “Maçtan sonra, (Fransız milli takımının basın sorumlusu) Rafael Raymond ile konuştum ve o bana, bu kadronun 2022 kadrosuna kıyasla biraz daha zayıf olduğunu hissettiğini doğruladı.”

Rabiot, Fas’ın oyun tarzından büyük bir şaşkınlık duyduğunu itiraf ederek şöyle dedi: "Garip bir savunma bloğu ile oynadılar. Onları bu şekilde görmek nadirdir. Daha cesur olacaklarını düşünmüştük, ancak onları kışkırtmayı başardık, baskı altına aldık ve fiziksel olarak üstünlük sağladık. Sonunda bu şekilde geri çekilmek zorunda kaldılar."

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Yarı finalde İspanya ile karşılaşma olasılığı hakkında Rabiot şunları söyledi: “Kesinlikle bunu umuyorum. Onlardan intikam almak istiyoruz, bakalım ne olacak.”

İspanya milli takımı, 2026 Dünya Kupası çeyrek final maçları kapsamında bugün Cuma akşamı Belçika milli takımıyla karşılaşacak.



