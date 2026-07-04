Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) ile 2026 Dünya Kupası’nı yayınlayacak televizyon kanalları arasında imzalanan sözleşmeler, maçlar sırasında FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun görüntülerini yayınlamayı sözleşme gereği zorunlu kılan katı bir madde içeriyor; bu da onun mevcut turnuvadaki sürekli varlığının sadece bir tesadüf olmadığını ortaya koyuyor.

"Sportbible" ağına göre, Infantino'nun sürekli varlığı, FIFA Başkanı'nın Dünya Kupası'nın liderliği ve geliştirilmesindeki rolü karşılığında aldığı devasa maaşla eşzamanlı olarak, birçok eleştiri ve tartışmayla karşı karşıya olduğu bir dönemde gerçekleşiyor.

Infantino’nun son açıklamaları, özellikle de vücut nemlendirme molalarının uygulanmasına ilişkin tutumu, futbolseverlerin öfkesini uyandırdı. Infantino, bu molaların uygulanmasında ısrar etmiş ve bunların İngiltere milli takımının Kongo karşısında aldığı sonucu kurtarmasına yardımcı olduğunu iddia etmişti.

Taraftarlar, bunun FIFA başkanının yetki alanı dışında olduğunu belirterek futboldaki değişikliklere müdahale etmemesini talep ettiler; ancak sonuçlardan bağımsız olarak turnuvanın adaletini sağlamak amacıyla her maçta üç dakika süren bu molalar devam edecek.

FIFA Başkanı, ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası’nda büyük ölçüde başarılı bir performans sergiledi. Turnuva şu anda heyecanının zirvesine ulaşmaya hazırlanırken, kameralar Infantino’nun yüzünü odak noktası olarak gösteriyor; bu bir tesadüf değil, neredeyse her maçta tribünlerde görülmesinin arkasında belirli bir nedenin varlığıyla ilgili.

Taraftarlar, bu ünlü yetkilinin dev ekranlarda sık sık görünmesinin nedenlerini ve tek bir maçta defalarca FIFA tahtında otururken görülmesinin sırrını ciddi bir şekilde sorgulamaya başladı.

Copa 90 kanalının program sunucusu Eli Menjem, Fox Sports gibi yayıncı kanallarla imzalanan sözleşmelerde, maçlar sırasında FIFA başkanının görüntülerinin yayınlanmasını zorunlu kılan somut bir madde olduğunu ortaya çıkardı.

Menjem, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Televizyon yayıncılığı dünyasında çok güvenilir bir kaynaktan, cevabın ‘evet’ olduğunu, her devrede bir kez gösterilmesi gerektiğini öğrendim. Ancak stadyumda yuhalama sesleri nedeniyle bunu göstermiyorlar.”

Bu haberler, The New Yorker dergisinin yayınladığı benzer raporlarla örtüşüyor. Dergi, turnuvanın resmi yayın yönetmenlerinin 2022 Katar Dünya Kupası sırasında her maçta bir kez tribünlerdeki Infantino'yu göstermeleri yönünde net talimat aldıklarını iddia etmişti, ve cep telefonuna bakmaması şartıyla, ki bu kural turnuvanın bu yılki versiyonunda da yeniden yürürlüğe kondu.

Gianni Infantino, ülkenin küçük olması nedeniyle tüm stadyumlara kolayca ulaşabildiği için Katar’daki geçen turnuvada her maça katılmıştı.

2026 Dünya Kupası’nın ABD, Meksika ve Kanada arasında dağılmış olması nedeniyle alanın geniş olmasına rağmen, Infantino tüm maçlara katılamadı; ancak seyahatleri ve gezilerinde büyük bir hareketlilik sergiledi.

Raporlara göre Infantino, Katar Havayolları’nın sponsorluğunda, her gün en az bir maça katılmak üzere özel uçaklarla 31 bin mil yol kat etti.

FIFA Başkanı, turnuvanın ilk beş günü boyunca sadece Mexico City’den Guadalajara’ya, ardından Los Angeles, San Francisco, Vancouver, Miami ve Seattle’a seyahat etti ve tekrar Los Angeles’a döndü.

Dünya Kupası maçlarının temposu, eleme turlarının ilerleyen aşamalarına girilmesiyle birlikte yavaşlamakta ve bu durum, FIFA Başkanı’nın maçlara katılmasını kolaylaştırmaktadır. Başkanın, turnuvanın son aşamalarında ABD Başkanı Donald Trump’ın yanında yer alması beklenmektedir.