Gizli Dünya Kupası planı... Donis, Arjantin maçında yaşananların tekrarlanmasını istemiyor!

Suudi Arabistan Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ilk turunda Salı sabahı Uruguay Milli Takımı ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Uruguay, İspanya ve Yeşil Adalar ile birlikte 8. grupta yer alan Yeşiller için bu zorlu bir sınav olacak.

Gözler, Suudi milli takımının teknik direktörlüğünde ilk resmi turnuvasına çıkan Yunan teknik adam Georgios Donis'e çevrilmiş durumda. Taraftarlar, bu Dünya Kupası'nda Yeşiller'in farklı bir performans sergilemesi konusunda büyük umutlar besliyor.

Suudi "Al Arabiya" kanalının milli takım kampından aktardığına göre, Donis, grup aşamasında takımı bekleyen maçların zorluğunun farkında olduğu için şu anki dönemde fiziksel kondisyona özel önem veriyor.

Kanal, Yunan teknik direktörün, Suudi milli takımının geçen Dünya Kupası'nda yaşadığı senaryonun tekrarlanmasını istemediğini belirtti. O turnuvada oyuncular, Arjantin ile oynanan açılış maçında muazzam bir fiziksel efor sarf etmiş ve bu durum, sonraki maçlarda takımın performansına yansımıştı.

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Aynı kaynaklara göre Donis, fiziksel seviyeleri yükselterek ve kadrodaki farklı oyuncular arasında rotasyon uygulayarak, tüm oyuncuların turnuva boyunca formda kalmasını amaçlayan net bir plana güveniyor.

Suudi milli takım kadrosunda, her maçın ihtiyaçlarına ve oyuncuların fiziksel durumuna göre grup aşaması boyunca maçtan maça bazı değişiklikler olması bekleniyor. Bu adım, takım içinde mümkün olduğunca fazla canlılık sağlamak amacıyla atılıyor.

Kaynaklar ayrıca, teknik direktörün Uruguay karşısında sahaya süreceği ilk 11'i henüz açıklamadığını, tüm oyuncuları her an oyuna girebilecek temel unsurlar olarak gördüğünü vurguladı.

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Donis, kadrodaki tüm oyuncular arasında açık bir rekabetin, özellikle maçların yoğunluğu ve turlar arasındaki kısa süreler göz önüne alındığında, turnuva boyunca milli takıma daha fazla esneklik sağlayacağına inanıyor.

Teknik ekip, bu politikanın, 2026 Dünya Kupası'nın en güçlü gruplarından birinde mümkün olan en iyi sonucu elde etmeye çalışırken, oyuncuların performansını etkileyebilecek yorgunluğu önlemeye yardımcı olmasını umuyor.