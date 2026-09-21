Al Ahly kalecisi Mohamed El Shenawy'nin Mısır Millî Takımı teknik direktörü Hossam Hassan'a karşı yaşadığı hoşnutsuzluğun tek nedeni sakatlık değildi. Krizin kökleri, Mısır'ın 2026 Dünya Kupası'ndaki mücadelesi sırasında, özellikle de grup aşamasının üçüncü hafta maçındaki İran karşılaşmasından önce yaşanan bir olaya dayanıyor.

El Shenawy, Hossam Hassan'ın 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinin ilk ve ikinci hafta maçları kapsamında 25 ve 29 Eylül tarihlerinde oynanacak Angola ve Güney Sudan karşılaşmaları ile 4 Ekim'de Güney Afrika ile yapılacak hazırlık maçı için Mısır kadrosunu açıklamasından önce Al Ahly ile sakatlandı.

Gazeteci Kerim Rızkallah, krizin ayrıntılarını ortaya koyarak, gerginliğin başlangıcının El Shenawy'nin daha önce teknik heyetten, takımın bir sonraki tura resmen yükselmesini garantilemesi hâlinde İran karşısında ilk 11'de yer alacağına dair söz almasının ardından geldiğini açıkladı.

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

El Shenawy açıklama istedi

Nitekim Mısır Millî Takımı tur atlamaya yaklaştı, ancak sürpriz maç günü ilk 11 açıklandığında geldi; El Shenawy yerine kalede Mustafa Shobier'in yer alması, önceki anlaşmaya saygı gösterilmediğini düşünen Al Ahly kaptanının hoşnutsuzluğuna yol açtı.

Rızkallah, El Shenawy'nin millî takım otobüsünün stada varmasının ardından yöneticilerden birine rahatsızlığını dile getirdiğini ve bu durumu İbrahim Hassan'a iletmesini istediğini, hatta maç kadrosunda dört kaleci bulunması da göz önünde bulundurulduğunda yedek kulübesine oturmama ihtimalini bile ima ettiğini açıkladı.

Aynı anlatıya göre, Hossam Hassan ve İbrahim Hassan'ın El Shenawy ve Mustafa Shobier ile bir araya gelmesinden önce durumu yatıştırmak için İbrahim Hassan devreye girdi.

Görüşme sırasında Hossam Hassan, Shobier'e daha önce El Shenawy'ye maçta oynayacağına dair söz verdiğini açıkladı ve kalecinin ilk 11'de başlamasına izin vermesini istedi; Shobier de buna itiraz etmeden onay verdi.

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

İdari bir karar değişikliği durdurdu

Ancak yönetici Velid Bedir'in devreye girmesinin ardından senaryo tamamlanmadı; Bedir, teknik heyete resmî maç kâğıdının, yani "skor şit" olarak bilinen belgenin, organizasyon komitesine çoktan teslim edilmiş olduğunu açıkladı.

Dolayısıyla o an kadroda yapılacak herhangi bir değişiklik, maçtaki ilk resmî oyuncu değişikliği olarak sayılacaktı; bu da açıklanan kadronun korunmasına ve maça Mustafa Shobier'in başlamasına yol açtı.

El Shenawy başta durumu anlayışla karşılasa da, anlatıya göre daha sonra kendisini şüphe sarmaya başladı; yaşananların, aldığı sözün yerine getirilmemesine yönelik öfkesini yatıştırmak ve itirazını bastırmak için önceden hazırlanmış bir senaryo olabileceğini düşünmeye başladı.

Dolaşımdaki anlatıya göre bu olay, kalecinin sakatlığından iyileşerek Mısır'ın hesaplarına geri dönmeye hazırlandığı bir dönemde, El Shenawy ile Mısır Millî Takımı heyeti arasındaki gerginliğin nedenlerinden biri olmayı sürdürüyor.