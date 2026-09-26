Gizli bir mesaj taşıyan başlangıç: Zidane'ın kararı Mbappe'yi hayal kırıklığına uğrattı

Kylian Mbappe'nin Zinedine Zidane yönetimindeki ilk maçları, yeni teknik direktörün Fransa Milli Takımı'nın başındaki ilk maçında galibiyet golünü atmasına rağmen tam anlamıyla kusursuz geçmedi. Zira Fransız kaptan kendisini sol kanat mevkisinde buldu ve bu rolde rahat görünmedi.

Mbappe, Türkiye karşısında etkili bir performans sergiledi ve Fransa'ya 1-0'lık galibiyeti getiren tek golü kaydetti; ardından sol dizinde ağrı hissetmesi üzerine sahayı terk etti. Galibiyetin alınmasına doğrudan katkı sağlamasına rağmen, sol kanatta konumlandırılması Real Madrid forvetinde bir miktar hayal kırıklığına yol açtı; bu bilgi Fransız "Foot Mercato" sitesine dayanıyor.

Bu karar, Mbappe'nin şu anda Real Madrid'de üstlendiği ve daha çok merkez bölgelerde hareket ettiği rol ile Zidane'ın Fransa Milli Takımı'ndaki hücum anlayışı arasındaki bariz farkın gölgesinde geliyor.

Yeni teknik direktör, oyuncularına saha içinde daha fazla hareket özgürlüğü tanımak istiyor; maçın ardından Esteban Lepoul da bunu doğruladı ve Zidane'ın oyunculara daha fazla sorumluluk yüklediğini, karar alma konusunda onlara daha fazla özgürlük tanıdığını açıkladı.









Mbappe, Zidane döneminin başlangıcında Fransa'nın galibiyetinin en önemli anahtarlarından biri olsa da, yeni mevkisi teknik direktörün önümüzdeki milli aralarda karşılaşacağı en önemli taktiksel dosyalardan birine dönüşebilir; özellikle de Fransız kaptan sol kanatta oynamaktan duyduğu rahatsızlığı göstermeye devam ederse.

Sakatlık nedeniyle Mbappe'nin geçici olarak yokluğunda Zidane, farklı hücum çözümlerini deneme fırsatı bulacak; ancak şu soru gündemde kalmaya devam edecek: Teknik direktör kaptanına sol kanatta güvenmeyi sürdürecek mi, yoksa hücum rollerini onun tercih ettiği mevkiye uygun şekilde yeniden mi şekillendirecek?