İngiliz ekibinin bu sezon düşen sonuçları nedeniyle Michael Carrick'in Manchester United ile geleceği tehlikeye girdi, ancak İngiliz teknik adamın sözleşmesindeki özel bir madde, görevden alınmasına karar verilmesi halinde Manchester United yönetimini büyük miktarda mali tazminat ödemekten kurtarabilir.

İngiliz "The Sun" gazetesi, Manchester United'ın 45 yaşındaki Carrick'in hizmetlerinden kurtulmak için büyük meblağlar harcamak zorunda kalmayacağını belirtti. Carrick, milli ara sonrası müsabakaların yeniden başlamasından önce ayrılması muhtemel isimler arasına girdi.

Manchester United, geçtiğimiz pazar günü Aston Villa karşısındaki maçın son dakikalarında geri dönmeyi başarıp 4-4'lük heyecanlı bir beraberlik koparmasına rağmen, küme düşme hattına gerilemiş durumda ve Premier Lig'de zorlu bir dönem yaşıyor.

Bu sonuç, kulüpteki durumu yatıştırmaya yetmedi; özellikle takımın sezonun ilk 10 maçında yalnızca bir galibiyet alması, Old Trafford yöneticilerini teknik heyetin başında bir değişiklik yapmayı değerlendirmeye itti.

Gelecek maçlar LIV Premier Lig 11:30 MUN

Bu bağlamda, "talkSPORT" muhabiri Ben Jacobs, Manchester United'ın Carrick'i görevden almaya karar vermesi halinde, iki taraf arasındaki bağın bir yıl sonra feshedilmesine imkan tanıyan bir sözleşme maddesi sayesinde milyonlarca sterlin tasarruf edebileceğini ortaya koydu.

Kulübün futbol direktörü Jason Wilcox ve icra kurulu başkanı Omar Berrada'nın, salı günü Monako'da Manchester United'ın ortak sahibi Sir Jim Ratcliffe ile yapacakları toplantıda teknik bir değişiklik yapılması yönünde tavsiyede bulunmaları bekleniyor.

Carrick'in geleceğine dair spekülasyonlar artarken, Mauricio Pochettino'nun adı onun yerine geçebilecek en önde gelen adaylardan biri olarak öne çıktı. "The Sun", Arjantinli teknik adamın Manchester United'ın kendisiyle anlaşmak için harekete geçmesi halinde Premier Lig'e dönüşü göz ardı etmediğini özel olarak ortaya koydu.

Aston Villa ile yapılan beraberliğin ardından, Pochettino'nun aday piyasasındaki hisseleri büyük bir sıçrama yaşadı; görevi devralma ihtimali 25'e 1'den 2'ye 1'e geriledi ve böylece takımı çalıştırmak için en güçlü ikinci aday haline geldi.

Gazete, 54 yaşındaki Pochettino'nun, Carrick'in görevden alınması konusunda karar verilmesi halinde Manchester United yönetiminden gelecek bir teklifi dinlemeye hazır olduğunu ve bunun onun Premier Lig müsabakalarına dönüşünün önünü açtığını vurguladı.

Arjantinli teknik adam, Belçika karşısında elenerek yolculuğu sona ermeden önce, Amerika Birleşik Devletleri milli takımını Dünya Kupası'nda son 16 turuna taşımıştı.

Pochettino'nun sözleşmesinde de, Manchester United'ın teknik direktörlük görevi için onu hedef listesinin başına koymaya karar vermesi halinde devreye sokulabilecek bir serbest bırakma maddesi bulunuyor.

Carrick'in, geçtiğimiz sezon Manchester United'ı Şampiyonlar Ligi'ne taşımayı başarmasının ardından iki yıllık bir sözleşme aldığı, ancak mevcut sonuçların geleceğini tehlikeye soktuğu hatırlatılıyor.

Takım, Premier Lig puan durumunda son sıraya yalnızca bir puan uzaklıkta bulunuyor; bu da bu sezon yaşadığı düşüşün boyutunu gösteren bir işaret.

Manchester United'ın kaptanı Bruno Fernandes'in geçen ay yaptığı tartışmalı bir röportajda Carrick'in taktik yöntemlerine sert eleştiriler yöneltmesinin ardından Carrick üzerindeki baskı arttı.

Takımın sorunları, bu sezon ikinci lig galibiyetini alamamayı sürdürmesiyle derinleşiyor; böylece Manchester United, Premier Lig'de şimdiye kadar yalnızca bir galibiyet elde eden tek kulüp konumunda.