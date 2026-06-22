Gizli bir madde krizi alevlendiriyor… Consisao’nun sözleşmesi, Birlik yönetimini nasıl zor durumda bıraktı?

Al-Ittihad takımının eski teknik direktörü Portekizli Sergio Conceição, sözleşmesinin feshedilmesi kararından kaynaklanan mali haklar konusunda kulüp yönetimi ile hukuki bir anlaşmazlığa girdi.

Suudi "Al-Riyadiah" gazetesine göre, Conceição, bu yılın Haziran ayı başında görevine son verilmesi kararının ardından, iki sezonluk sözleşmesinden kalan tüm mali tutarı Al-Ittihad yönetiminden talep etti.

Kaynaklar, Portekizli teknik direktörün sözleşmesinde, ilk sezon içinde sözleşmenin feshedilmesi durumunda yaklaşık dört aylık maaş tutarında bir tazminat şartı bulunduğunu, ayrıca teknik direktörün ikinci ve üçüncü sezonlarda takımı ilk üç sıraya taşıyamaması halinde Al-Ittihad’a ek mali yükümlülük olmaksızın sözleşmeyi feshetme hakkı tanıyan bir madde olduğunu açıkladı.

Sözleşme maddelerine ilişkin farklı yorumlar

Buna karşılık, Conceição ve ünlü menajeri Jorge Mendes, sözleşmeye farklı bir yorum getiriyor. İkili, sözleşmede Portekizli teknik direktöre sözleşmenin kalan süresi için tüm mali haklarını alma hakkı tanıyan bir madde olduğunu düşünüyor. Bu durum, önümüzdeki dönemde taraflar arasında hukuki bir anlaşmazlığa yol açabilir.

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Kulüp, 1 Haziran'da Consesao'nun sözleşmesinin feshedildiğini duyurmuş ve resmi bir açıklamada, bu kararın takımın performansının kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesi ve kulübün hedefleri ile gelecekteki beklentileri doğrultusunda son dönemin değerlendirilmesi sonucunda alındığını belirtmişti.

Kısa bir deneyim ve dalgalı sonuçlar

Al-Ittihad yönetimi, geçen Ekim ayında Consesao ile 2028 yılına kadar süreli bir sözleşme imzalamıştı. Consesao, 2024-2025 sezonunda takımı Suudi Roshen Ligi ve Kral Kupası'nda çifte şampiyonluğa taşımasına rağmen görevinden ayrılan Fransız Laurent Blanc'ın yerine gelmişti.

Takımın başında olduğu süre boyunca Portekizli teknik direktör, çeşitli turnuvalarda Al-Ittihad'ı 41 maça çıkardı ve bu maçlarda 21 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet elde etti.

Yurtiçi turnuvalarda Al-Ittihad, Suudi Roshen Ligi’ni beşinci sırada tamamladı; Kral Kupası’nda yarı finalde elendi; Asya Şampiyonlar Ligi’nde ise çeyrek finalde turnuvadan ayrıldı. Bu sonuçlar, Jeddah kulübündeki görevinin sonlanmasına neden oldu.