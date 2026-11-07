24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Arsenal Women FC v SC Corinthians - FIFA Women's Champions Cup 2026 FinalGetty Images Sport
Çeviri:

Gizli bir hamle ve kritik toplantılar: Wenger, Infantino'nun hesaplarını altüst edebilir mi?

A. Wenger
İtalya - Fransa
İtalya
Fransa
UEFA Nations League A
İngiltere - Hırvatistan
İngiltere
Hırvatistan
Çek Cumhuriyeti - İspanya
Çek Cumhuriyeti
İspanya
Sırbistan - Almanya
Sırbistan
Almanya
Mısır - Malavi
Mısır
Malavi
Africa Cup of Nations Qualification
Fas - Nijer
Fas
Nijer
Suudi Arabistan - Güney Kore
Suudi Arabistan
Güney Kore
Hazırlık Maçları
Ürdün - Avustralya
Ürdün
Avustralya
Cezayir - Togo
Cezayir
Togo
Fransa
İtalya
İngiltere
Hırvatistan
Çekya
İspanya
Sırbistan
Almanya
Mısır
Malavi
Fas
Nijer
Suudi Arabistan
Güney Kore
Ürdün
Avustralya
Cezayir
Togo

FIFA'da olası bir devrim

Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA" başkanlığı için ufukta beklenmedik bir mücadele beliriyor. Fransız Arsene Wenger'in, son dönemde etrafındaki tartışmalara rağmen yeni bir dönem için uğraşan mevcut başkan Gianni Infantino'ya rakip olmak üzere önümüzdeki seçim yarışına girme olasılığına dair spekülasyonlar artmış durumda.

"Foot Mercato" sitesinin "L'Equipe" gazetesine dayandırdığı habere göre, Arsenal'in eski teknik direktörünün adı, önümüzdeki 18 Mart'ta Fas'ın başkenti Rabat'ta yapılması planlanan seçimlerde Infantino'ya rakip olması muhtemel en öne çıkan adaylardan biri olarak güçlü bir şekilde telaffuz ediliyor.

77 yaşındaki Wenger henüz nihai kararını vermiş değil, ancak kendisini yarışa girmeye ikna etmeyi amaçlayan bir dizi toplantının ardından önümüzdeki haftanın ortasına kadar tutumunu açıklayabilir. Uzun bir tereddüt döneminin ardından eldeki veriler, Fransız teknik adamın adaylık seçeneğini değerlendirmeye her zamankinden daha yakın olduğunu gösteriyor.

Wenger'in adı, Infantino'ya rakip olmaya çalışan taraflar açısından önemli bir koz niteliği taşıyor; zira Fransız teknik direktör, futboldaki uzun tecrübesinin yanı sıra Afrika kıtası ve Asya içindeki geniş ilişkileri sayesinde dünya çapında büyük bir üne sahip.

Ayrıca Avrupa Futbol Federasyonu "UEFA"ya bağlı olmaması, bir dizi ulusal federasyon nezdinde ona kabul görme sağlayabilir. Öte yandan raporlar, FIFA kulislerinde adaylığı fikrini destekleyen ve kendisini yarışa girmeye ikna etmeye çalışan seslerin bulunduğuna işaret ediyor.

Bununla birlikte, Wenger'in 77 yaşına ulaşmış olması, kazanması halinde, raporlarda belirtildiğine göre, yalnızca dört yıllık tek bir dönem için uygun olacağı anlamına geliyor.

Infantino'ya yönelik muhtemel meydan okuma yalnızca Wenger ile sınırlı değil; zira Japonya Futbol Federasyonu'nun onursal başkanı Kozo Tashima da FIFA başkanlığı yarışına girme niyetini açıkladı. Bu durum, mevcut başkana rakip olacak birden fazla adayın yer alabileceği bir seçim yarışının kapısını aralıyor.

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin