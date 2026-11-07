Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA" başkanlığı için ufukta beklenmedik bir mücadele beliriyor. Fransız Arsene Wenger'in, son dönemde etrafındaki tartışmalara rağmen yeni bir dönem için uğraşan mevcut başkan Gianni Infantino'ya rakip olmak üzere önümüzdeki seçim yarışına girme olasılığına dair spekülasyonlar artmış durumda.

"Foot Mercato" sitesinin "L'Equipe" gazetesine dayandırdığı habere göre, Arsenal'in eski teknik direktörünün adı, önümüzdeki 18 Mart'ta Fas'ın başkenti Rabat'ta yapılması planlanan seçimlerde Infantino'ya rakip olması muhtemel en öne çıkan adaylardan biri olarak güçlü bir şekilde telaffuz ediliyor.

77 yaşındaki Wenger henüz nihai kararını vermiş değil, ancak kendisini yarışa girmeye ikna etmeyi amaçlayan bir dizi toplantının ardından önümüzdeki haftanın ortasına kadar tutumunu açıklayabilir. Uzun bir tereddüt döneminin ardından eldeki veriler, Fransız teknik adamın adaylık seçeneğini değerlendirmeye her zamankinden daha yakın olduğunu gösteriyor.

Wenger'in adı, Infantino'ya rakip olmaya çalışan taraflar açısından önemli bir koz niteliği taşıyor; zira Fransız teknik direktör, futboldaki uzun tecrübesinin yanı sıra Afrika kıtası ve Asya içindeki geniş ilişkileri sayesinde dünya çapında büyük bir üne sahip.

Ayrıca Avrupa Futbol Federasyonu "UEFA"ya bağlı olmaması, bir dizi ulusal federasyon nezdinde ona kabul görme sağlayabilir. Öte yandan raporlar, FIFA kulislerinde adaylığı fikrini destekleyen ve kendisini yarışa girmeye ikna etmeye çalışan seslerin bulunduğuna işaret ediyor.

Bununla birlikte, Wenger'in 77 yaşına ulaşmış olması, kazanması halinde, raporlarda belirtildiğine göre, yalnızca dört yıllık tek bir dönem için uygun olacağı anlamına geliyor.

Infantino'ya yönelik muhtemel meydan okuma yalnızca Wenger ile sınırlı değil; zira Japonya Futbol Federasyonu'nun onursal başkanı Kozo Tashima da FIFA başkanlığı yarışına girme niyetini açıkladı. Bu durum, mevcut başkana rakip olacak birden fazla adayın yer alabileceği bir seçim yarışının kapısını aralıyor.