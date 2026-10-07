Bazı basın haberlerine göre, ülkesinin milli takımıyla oynarken dizinden sakatlanmasının ardından İspanya'da sert eleştirilere maruz kalan Real Madrid'in Fransız forveti Kylian Mbappe, dün salı günü Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho ile sözlü bir tartışmaya girdi. Haberler, Portekizli teknik adamın forvetini azarladığını, ancak kendisini aleni olarak savunacağına dair söz verdiğini belirtiyor.

Jose Mourinho'nun önümüzdeki aleni açıklamaları İspanya'da büyük bir dikkatle incelenecek ve Real Madrid teknik direktörünün Kylian Mbappe'nin son durumuyla ilgili bir soru yağmuruyla karşılaşması muhtemel.

UEFA Uluslar Ligi maçı kapsamında 25 Eylül'de oynanan Fransa-Türkiye karşılaşmasında sol dizinden sakatlanmasından bu yana Fransa Milli Takımı'nın kaptanı İspanya'da sert eleştirilere maruz kaldı. Partneri Esther Exposito ile birlikte bir Paris gece kulübündeki eğlencesine ait kareler ve İsviçre Alpleri'ndeki bisiklet gezisine ait bir video, Madrid'de büyük bir öfke uyandırdı.

Birçok kişi bu davranışı, Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e karşı bir meydan okuması olarak görüyor. "Radio Marca"dan bir gazeteci, Dünya Kupası'nın tarihi gol kralının kulüp yönetiminden 2026 Ballon d'Or ödülü adaylığına destek verilmesini istediğini, ancak talebinin reddedildiğini açıkladı ve şu soruyu sordu: "Bunun perde arkasında birtakım gerginliklere yol açmış olması mümkün mü?".

Gelecek maçlar RMA La Liga 15:00 VIL

"RMC Sport" ağına göre, İspanya'nın başkentinde endişe gerçek anlamda sürüyor ve tartışmaları körükleyen birçok teori ve söylenti dolaşıyor. Bunların sonuncusu dün gece "El Chiringuito" programında ortaya atıldı: Jose Mourinho'nun bu endişeyi dün salı günü Real Madrid'in Valdebebas antrenman merkezinde forvetiyle doğrudan ve baş başa görüştüğü ileri sürülüyor.

Jose Mourinho, kahvaltıda Kylian Mbappe ile özel bir konuşma gerçekleştirdi ve bu konuşma sırasında onu sert bir şekilde azarlayarak kendisine şunları söyledi: "Sen (kaba bir ifade)". Ancak Portekizli teknik adam şunu ekledi: "Dışarıda, bana sorulduğunda seni savunacağım, ama burada hayır, seni savunmayacağım".

Pazartesi günü bireysel antrenmanlara yeniden başlamasının ardından Fransız oyuncu, önümüzdeki cumartesi günü Santiago Bernabeu'de La Liga'da Villarreal'e karşı oynanacak maçta forma giymeyi umuyordu. Ancak "El Chiringuito" programına göre, maçın başlangıcında Vinicius Junior'ın yanında yedek kulübesinde kendini bulabilir.

Kylian Mbappe'nin salı günü takım arkadaşlarıyla antrenman yapmaması, bu ihtimali daha da güçlendiriyor. Zira Jose Mourinho'nun kendisini azarlamasının ardından haberlere göre, eski Paris Saint-Germain oyuncusu sabahın geç saatlerinde özel bir uçağa binerek Real Madrid'in onayıyla günü Paris'te geçirdi ve Madrid'e saat 21.00'i biraz geçe döndüğü söyleniyor.



