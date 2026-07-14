Gizli bir anlaşma ve 200 milyon… Real Madrid ve Oulisse dizisinde belirleyici bir gelişme

Bayern Münih’in yıldızı Fransız Michel Oliès, Real Madrid’in bu yaz transfer döneminde bir numaralı hedefi olarak görülüyor.

Real Madrid yönetimi, Oulissé transferinin son derece karmaşık olacağının farkında olsa da, Bayern ile sözleşmesi 2029 yazına kadar süren Fransız milli oyuncuyu kadrosuna katma umudu olduğu sürece bu transferi gerçekleştirmek için kararlı.

"Mundo Deportivo" gazetesi, Fransız gazeteci Fabrice Hawkins'e atıfta bulunarak, Oulissé'nin bu yaz Real Madrid'e transfer olma ihtimalinin mevcut olduğunu bildirdi.

Hawkins, Fransız oyuncunun Dünya Kupası'ndaki görevinin ardından Bayern Münih yetkilileriyle bir toplantı yapacağını belirtti.

Bavyera kulübünün ana hedefi, oyuncunun sözleşmesini uzatmak; ancak Oliès, Bayern Münih yönetimine ayrılmak istediğini bildirirse, Real Madrid onu kadrosuna katmak için harekete geçmeye hazır olacak.

Hawkins, konuya yakın kaynaklara atıfta bulunarak, 200 milyon avronun üzerindeki bir teklifin Bayern'i oyuncuyu bırakmaya ikna etmek için yeterli olabileceğini belirtti.

Buna rağmen Alman kulübünün tutumu net: Fransız milli oyuncuyu satmak gibi bir niyetleri kesinlikle yok.

Real Madrid ise bu durumu çok iyi biliyor ve bilgilere göre iki kulüp, birbirlerine önceden haber vermeden oyuncuyla ilgili herhangi bir adım atmama konusunda gayri resmi bir anlaşmaya varmış durumda.