Raphinha'nın Brezilya Milli Takımı'na dönüşü, Katalan kulübü ile ulusal federasyon arasında Barça yıldızının oynayacağı dakikaların yönetimi konusunda önceden bir koordinasyon bulunduğunu ortaya koyan basın haberlerinin ardından, Barcelona'da çetin bir dosyayı açmış oldu. Bu koordinasyon, herkesin hesaplarını alt üst edebilecek yeni bir sakatlığı önleme çabası olarak nitelendiriliyor.

Barcelona'nın kanat oyuncusu, 14 ve 17 Kasım tarihlerinde Singapur Ulusal Stadı'nda Japonya ve Singapur'a karşı oynanması planlanan iki hazırlık maçı için kadroya çağrıldı. Bu, mevcut milli ara dönemi içinde Seleção forması altındaki ilk görünümü olacak.

Raphinha'nın varlığı, en önemli hücum silahlarından birini yeniden kazanan Brezilya için sevindirici bir haber. Ancak oyuncunun fiziksel açıdan zorlu geçen 2026 yılının ardından bu durum Barcelona'da belirgin bir endişeye de yol açıyor; zira oyuncu, milli takımla oynadığı süre boyunca üç kas sakatlığı yaşadı.

Bu bağlamda Brezilya'nın "Globo" ağı, Barcelona ve Brezilya Futbol Federasyonu'nun "Raphinha'nın tam formuyla dönmesini sağlamak ve ülkesinin milli takımını temsil ederken üst üste üçüncü bir sakatlık yaşama riskini azaltmak amacıyla, oynayacağı sürenin yönetimi konusunda koordinasyon içinde çalıştığını" aktardı.

Son aksaklık, geçtiğimiz eylül ayında Avustralya'ya karşı oynanan hazırlık maçında yaşanmıştı. Raphinha, sağ uyluğunun arka bölümünde ağrı hissettikten sonra devre arasında sahayı terk etmek zorunda kalmıştı.

Ardından yapılan tıbbi muayeneler hafif bir kas ödemi olduğunu ortaya koymuş, bu nedenle Brezilya Federasyonu, oyuncuyu Hindistan maçının takım kadrosundan çıkarmaya ve Barcelona'da iyileşme sürecine dönmesini kolaylaştırmaya karar vermişti.

Şimdi ise Carlo Ancelotti yönetiminde yeniden dönüşüyle birlikte, tüm tarafların riske izin verilmemesi konusunda hemfikir olduğu görülüyor. Raphinha'nın Asya'da oynayacağı her dakika titizlikle hesaplanacak; bu planın öncelikli hedefi ise oyuncunun Katalonya'ya sağlam bir şekilde dönmesi ve yeni bir aksaklık yaşamadan sezona devam etmeye hazır olması.