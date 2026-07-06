Gizli akşam yemeğinden şok edici ayrıntılar… Beyaz Saray, Balougon kartının iptal edilmesi için nasıl baskı yaptı?

Basında yer alan haberlere göre, 2026 Dünya Kupası’nda Belçika ile oynanacak kader maçı öncesinde, ABD milli takımının forveti Fularin Balugon’a verilen kırmızı kartın kaldırılması için Washington ve Zürih’teki en üst düzey yetkililer arasında gizli görüşmeler yapıldığı ortaya çıktı.

Hükümet işleri konusunda uzmanlaşmış ABD'li "Politico" gazetesinin yayınladığı bir araştırmaya göre, Balogun'un cezasının kaldırılması, "Beyaz Saray'dan Zürih'e uzanan dört gün süren koordineli baskı, hukuki manevralar ve diplomatik çabaların" ardından gerçekleşti.

Olay, ABD'nin 2-0 kazandığı son 32 turu maçında Bosnalı Tarik Mehremović'in ayak bileğine yaptığı sert müdahale nedeniyle Balogun'un oyundan atılmasıyla başladı. Her ne kadar bu ceza, Balogun'un son 16 turunda Belçika ile oynanacak maça çıkmasını engelleyecek olsa da, maçtan 48 saat önce, Pazar günü cezasının kaldırıldığı açıklandı.

Trump’ın telefon görüşmesi ve Infantino’nun gizli akşam yemeği

"NBC", ABD Başkanı Donald Trump'ın oyuncunun cezasını öğrenmek için FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu doğrudan aradığını ortaya çıkardı.

Trump, bu olaydan Dünya Kupası Organizasyon Komitesi Başkanı ve eski New York Belediye Başkanı Rudolph Giuliani’nin oğlu Andrew Giuliani tarafından haberdar edildi.

Maçın bitiş düdüğü çalınır çalınmaz girişimler başladı; bu girişimlerin arkasında Giuliani ve ABD Futbol Federasyonu yetkililerinin yanı sıra FIFA ile yakın ilişkileri olan Ticaret Bakanı Howard Lutnick de vardı.

"Politico" dergisi, Lotnik’in Haziran başında Infantino ile gizli bir akşam yemeğine katıldığını ve bunun “FIFA’nın Trump yönetimi ile kurduğu yakın ilişkileri teyit ettiğini” belirtti.

Hakemin geçmişine yönelik soruşturma ve hukuki müdahale

Trump’a yakın isimler, Fularin’e kırmızı kart gösteren Brezilyalı hakem Rafael Klaus’un sicilini inceledi.

"Politico", Beyaz Saray'ın Giuliani ve Lotnik aracılığıyla ABD Futbol Federasyonu'na hukuki danışmanlık teklifinde bulunduğunu bildirdi.

Aynı zamanda, Giuliani ve teknik direktör Mauricio Pochettino’nun maaşına katkıda bulunan bir hedge fon yöneticisi olan Scott Goodwin, Klaus’un geçmişi hakkında bir araştırma yürüttü. Gazeteye göre, “Klaus ile ilgili önceki anlaşmazlıkları ayrıntılı olarak anlatan makaleler, temyizi destekleyen argümanlar değerlendirilirken üst düzey hükümet yetkilileri arasında dolaştı.”

Emilio García’nın liderliğindeki FIFA Hukuk Departmanı, Infantino’ya usul seçenekleri konusunda danışmanlık yaptı. Pazar günü, federasyon, cezanın kaldırılmasını gerekçelendirmek için tüzüğünün “belirsiz” 27. maddesine dayandı.

FIFA, “Politico”ya, kararın Disiplin Komitesi tarafından “bağımsız bir şekilde” alındığını doğruladı; ancak gerekçeleri açıklayan resmi bir rapor yayınlanmadı.

Geçen sezon Monaco formasıyla 43 maçta 19 gol atan Balagoun, saha dışındaki nedenlerle Dünya Kupası’nın en öne çıkan isimlerinden biri haline geldi.