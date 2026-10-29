Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın kaptanı Cristiano Ronaldo, France Football dergisi tarafından verilen tarihin en büyük oyuncusuna layık görülen Altın Top ödülünü kazanmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Ronaldo, X hesabı üzerinden şunları yazdı: "Futbol taraftarların malıdır. Dünyanın dört bir yanındaki tüm taraftarlara teşekkür ederim."

Portekizli Don şöyle devam etti: "Tarihin en büyük oyuncusuna verilen Altın Top ödülü, aynı zamanda sizin de ödülünüz."

Aynı zamanda ESPN, Portekiz Futbol Federasyonu'nun tarihin en büyük oyuncusuna verilen Altın Top ödülünü kazanmasının ardından Ronaldo'yu tebrik ettiğini aktardı.

Tam bir ay süren halka açık internet oylamasının ardından Ronaldo, az bir farkla Lionel Messi'nin önüne geçerek ödülü kazandı.

Portekiz Futbol Federasyonu, X üzerinden şunları yazdı: "2008'den sonsuza dek. Tarihte Altın Top'u kazanan en büyük oyuncu bir Portekizli. Tebrikler kaptan."

Ronaldo'nun bu ödülü, Manchester United ile geçirdiği 2007-2008 sezonundaki performansının bir takdiri olarak geldi. O sezon tüm kulvarlarda 42 gol atan Ronaldo, takımının Premier Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarına katkı sağlamış ve bu da onu kariyerindeki ilk Altın Top ödülünü kazanmaya götürmüştü.

Ayrıca Ronaldo'nun eski kulüpleri Manchester United ve Real Madrid de oyuncunun aldığı bu son ödülü kutladı.

Portekiz Milli Takımı'nın tecrübeli forveti, toplamda beş Altın Top ödülü kazandı; bunların dördünü Real Madrid dönemindeki 2013, 2014, 2016 ve 2017 yıllarında aldı.

Marca gazetesi ise, elektronik oylamadaki zaferin kesinleşmesinin ardından tüm gözlerin Ronaldo'nun sosyal medya hesaplarına çevrildiğini belirtti.

Rekabete doğrudan değinmeden ya da uzun uzadıya mesajlar paylaşmadan Ronaldo, kendini her zamanki tarzıyla ifade etmeyi tercih etti; Instagram'da günlük çalışma ve antrenman rutinini belgeleyen bir dizi fotoğraf paylaştı ve bunlara tek bir kelime ekledi: "Hazırlanıyorum."

Bu kısa ve öz mesaj, taraftarlarından binlerce etkileşim ve yorum almaya yetti. Taraftarlar paylaşımı, kariyerinde giderek artan ödüller ve takdirlerden bağımsız olarak her zaman antrenmana ve çalışmaya odaklı kalan rekabetçi zihniyetinin bir yansıması olarak yorumladı.

Oyuncunun var gücüyle ve coşkuyla antrenman yaptığı fotoğrafı dakikalar içinde geniş çapta yayıldı; ardından Ronaldo X hesabı üzerinden mesajını paylaştı ve bu mesajda en iyi oyuncuya verilen Altın Top ödülünü kazanmasından açıkça söz etti.