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Gizemli bir tweet… Mohamed Salah’ın menajeri, Beşiktaş ile görüşmelerin olmadığını kasten mi yalanladı?

Transfers
M. Salah
M. Salah
Liverpool
Beşiktaş
Mısır
Mısır
İngiltere
Türkiye

Mısırlı yıldız, Türk kulübüne transfer olmaya yaklaşıyor

Mısırlı yıldız Muhammed Salah’ın menajeri Rami Abbas, yeni bir gizemli tweet paylaşarak gelecek sezonki geleceği konusunda tartışmaları sürdürdü.

Birçok basın haberi, Salah'ın Türk takımı Beşiktaş'a bir sezonluk, bir sezon daha uzatılabilen bir sözleşmeyle katılmayı kabul ettiğini ve yıllık 10 milyon avro maaşın yanı sıra 2 milyon avro prim alacağını doğrulamıştı.

Bu spekülasyonlar sürerken, Rami Abbas "X" sitesindeki kişisel hesabından bir tweet paylaştı ve Mısırlı yıldızın gelecek sezon hangi kulüpte oynayacağını bilmediğini belirtti.

Abbas, “Şahsen ben Muhammed (Salah)’ın gelecek sezon nerede oynayacağını bilmiyorum, bu size ne anlatıyor?” diye yazdı.

Bazıları, bu gizemli tweet’i, Mısırlı yıldızın Beşiktaş’a transfer olacağına dair haberlere ilişkin menajerinin bir yalanlaması olarak değerlendirdi.

Salah, futbol kariyerinde forma giyeceği yedinci kulübü arıyor. Daha önce Al-Mokawloon Al-Arab, İsviçre'nin Basel, Chelsea, Fiorentina ve Roma kulüplerinde forma giymiş, en önemli dönemi ise Liverpool'da geçmişti.

Salah, 2017 ile 2026 yılları arasında 9 yıl boyunca Liverpool forması giydi ve bu süre zarfında birçok bireysel ve takım başarısına imza attı. Bunların en önemlileri arasında iki kez Premier Lig şampiyonluğu ve bir kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yer alıyor.

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