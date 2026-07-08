"Gizemli bir neden"... 2026 Dünya Kupası, penaltı atışlarında tarihi bir rekoru kırdı

Amerika, Kanada ve Meksika’da düzenlenen bu yılki Dünya Kupası, penaltı atışlarıyla ilgili tarih boyunca yaygın olarak kabul edilen gayri resmi bir kuralı alt üst etti.

"Marca" gazetesi, on yıllardır penaltı atışlarında geçerli olan teorinin açık olduğunu belirtti: İlk atış yapan takım psikolojik üstünlük kazanır... İlk golü atan takım, rakibini mutlaka skoru eşitlemeye zorlar ve tüm oyuncuları üzerinde baskı yaratır.

Ancak 2026 Dünya Kupası bu inancı çürütmüştür; İsviçre’nin penaltı atışlarında Kolombiya’yı yenmesi, dikkat çekici ve beklenmedik bir eğilimi pekiştirmiştir: Bu turnuvada, ikinci sırada penaltı atan takım her zaman kazanmaktadır.

Bu turnuvada 4 maç penaltı atışlarına gitti ve hepsini ilk atış yapmayan takımlar kazandı; önce Paraguay Almanya’yı yendi, ardından aynı durum Fas’ın Hollanda karşısında da tekrarladı.

Üçüncü örnek ise Mısır oldu; Mısır, ilk atışı yapan Avustralya’yı yenerek son 16’ya yükseldi ve aynı durum İsviçre ile Kolombiya arasında oynanan maçta da tekrarlandı.

Bu turnuvadaki bu kusursuz istatistik, yaygın bir eğilimi doğruluyor: Son Dünya Kupaları’nda 15 maçın 13’ünde ikinci penaltıyı atan takım galip geldi. Yani maçların %86,7’si ikinci penaltıyı atan takımın galibiyetiyle sonuçlandı; bu da önceki inanışı keskin bir şekilde çürütüyor.

(En azından Dünya Kupası’nda) ilk vuranın daha avantajlı olduğu kuralını çürütmek için tarihe bakmak yeterlidir; önceki 35 maçta denge neredeyse tamdı: İlk vuran takım 17, ikinci vuran takım ise 18 galibiyet almıştı.

Bu değişimin kesin bir açıklaması yoktur. Bu sadece olağandışı bir durum olabilir, ancak oyuncuların psikolojik hazırlıklarının gelişmesi, ikinci penaltıyı atmanın yarattığı baskıyı hafifletmiş, hatta bu hissi tersine çevirmiş de olabilir.