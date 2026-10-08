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imago-sport-1058798765.jpgEuropa Press
Abobakr El Mokadem
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"Gizemli bir adım": Fas Futbol Federasyonu, Vilda'nın kadın milli takımından ayrılışını duyurdu ve halefiyle anlaştı

Transfers
Fas
J. Vilda
E. Blahic
Fas
İspanya
Fransa

Kadınlar Dünya Kupası'nda tarihi bir başarıya imza attı

Fas Futbol Federasyonu, İspanyol Jorge Vilda'nın kadın milli takımının teknik direktörlüğünden ayrıldığını açıkladı. Vilda, takımı 3 yıl boyunca çalıştırmıştı.

Fas Federasyonu resmi açıklamasında, Fransız teknik direktör Eric Blahic'in Fas kadın milli takımının yeni teknik direktörü olarak atandığını ve Jorge Vilda'nın yerine geçeceğini bildirdi.

Fas Federasyonu, 2023 Dünya Kupası'nda Avustralya ve Yeni Zelanda'da kadın milli takımını tarihi bir başarıya taşıyan İspanyol teknik direktörün ayrılış nedenlerine ilişkin ayrıntı vermedi.

Fas kadın milli takımı o dönemde son on altı turuna yükselmiş, ardından Fransa karşısında elenmişti.

Federasyon, kadın takımının 9 ve 12 Ekim tarihlerinde Fas'ın başkentinde Özbekistan'a karşı iki hazırlık maçı oynayacağını belirtti.

Geçtiğimiz temmuz ayında düzenlenen son Afrika Uluslar Kupası'nda, son iki sürümde ikincilik elde eden Fas milli takımı, yarı finalde Kamerun'a yenilerek dördüncü sırada yer aldı; ancak 2027 Brezilya Kadınlar Dünya Kupası'na katılmayı başardı.



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