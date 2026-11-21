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Givairo Read'e göre Feyenoord'da bazı şeylerin hızla değişmesi gerekiyor. Sağ bek, cumartesi akşamı Rotterdam ekibiyle De Kuip'te Excelsior'a karşı kendi attığı açılış golüne rağmen sürpriz bir şekilde 3-2 mağlup oldu. Read, maçın ardından ESPN kameralarına yaptığı açıklamada Feyenoord'un çok fazla savunma yapmak zorunda kaldığını düşündüğünü açıkça belirtti.

Jerayno Schaken'in pasıyla henüz birinci dakikayı biraz geçe takımını öne geçiren Read için akşam güzel başlamıştı. Savunmacı, o anda Feyenoord'u nispeten kolay bir maçın beklediğini kendisi de düşünmüştü.

"Dürüst olmak gerekirse ben de öyle düşündüm. O golü atmak güzeldi; sonunda ilk golümü de atmış oldum. Ama sonrasında devamını getirmek istiyorsunuz ve bu olmadı" diyen Read, takımının üstünlüğü kısa sürede kaybettiğini gördü.

"Bence ilk golü çok kolay yedik. Nasıl bu kadar boş alan bulup öyle ilerleyebildi, bilmiyorum ama çok kolay oldu." Excelsior, ardından Irakli Yegoian'ın penaltı golüyle öne bile geçti.

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Feyenoord'un son haftalarda dikkat çekici ölçüde fazla gol yemesi Read'i de endişelendiriyor. "Evet, bunun birkaç maçtır yaşanması bir sorun. Buna çok iyi bakmamız gerekiyor ve bunun üzerinde de yoğun biçimde çalışıyoruz ama nedenini şu anda tam olarak söyleyemem."

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Read'e daha sonra Feyenoord'un yeniden uzun süreli bir form düşüklüğüne girmeyi nasıl önleyebileceği soruldu. "Yine aynı şeylerin yaşanacağını düşünmüyoruz ama dürüst olmak gerekirse bazı şeylerin değişmesi gerekiyor. Birbirimiz için çok daha fazla çalışmalı ve maç kazanmalıyız."

Sağ beke göre sezonun ilk aylarına kıyasla belirgin bir fark var. "Şu an başlangıçtakinden çok farklı. Şimdi çok fazla savunma yapıyoruz ama biz böyle oynamak istemiyoruz."

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"Topla çok iyiyiz, çok fazla kalitemiz var ve bunu göstermek istiyoruz ama birkaç maçtır bunu yapamıyoruz." Hayal kırıklığı yaratan sonuçlara rağmen Read, FC Porto ve Ajax'a karşı oynayacakları iç saha maçlarını dört gözle bekliyor.

"Artık önümüze bakmalıyız. Bugün hâlâ buna üzülebilirsiniz, bu normal ama yarın yeniden başlamalı ve takım içindeki özgüveni tekrar inşa etmeliyiz. Birbirimize iyi bir takım olduğumuzu da söylemeliyiz."

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Son olarak Read'e, cumartesi akşamı De Kuip tribünlerinden yükselen "Kendinizden utanın" tezahüratı soruldu. Kaptan bundan hiç memnun değil. "Dürüst olmak gerekirse bunun bize bir faydası yok. Şu anda ne kadar kötü olduğumuzu daha fazla düşünmemize neden oluyor ve bu bize hiç yardımcı olmuyor."

Read, Feyenoord taraftarının hayal kırıklığını ise anlıyor. "Birkaç maçtır onları hayal kırıklığına uğrattığımızı biliyoruz. Durumu tersine çevirmek için gerçekten elimizden geleni yapıyoruz ama bugün yine başaramadık."