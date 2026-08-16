Givairo Read'in sakatlığının ciddi olmadığı görünüyor. Feyenoord'un sağ beki pazar öğleden sonra bir saati aşkın sürenin ardından oyuna devam edemedi, ancak maçın ardından Rotterdamlı taraftarları bir nebze olsun rahatlattı.

Read, pazar günü Go Ahead karşısında (2-2) devre arasından çeyrek saat sonra sahada kaldı. Ardından büyük acı içinde sahayı terk etti.

Read'in, sağ bacağını tutmasının ardından üst adalesinden sakatlandığı düşünülüyordu ve acıya ciddi şekilde katlanmak zorunda kaldı. Yerine Jordan Lotomba oyuna girdi.

Maçın ardından ESPN, Read'e sakatlığını sordu. “Üst adalemden rahatsızlık hissettim. Şu an biraz sertleşmiş gibi hissediyorum, ama birazdan bir bakmamız gerekecek.”

Basın toplantısında da bu konuya değindi. “Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Ama ciddi görünmüyor” diyen savunmacı, işlerin nerede ters gittiğini de açıklamaya çalıştı.

“Maçı daha erken bitirmemiz gerekiyor. Geçen haftadan sonra bunu konuştuk ama yine başaramıyoruz.”

“Bu konuda daha fazla adım atmamız gerekiyor. 3-0'ı bulmamız lazım, o zaman çok farklı bir maç olur. Ama bu kez ne yazık ki golü kalemizde gördük” ifadelerini kullandı Read.

Feyenoord, Go Ahead karşısında devre arasında rahat bir konumda görünüyordu; çünkü soyunma odasına 2-0 üstün gitti. Son yarım saatte ise, Read artık sahadan ayrılmışken, Deventer ekibi Søren Tengstedt ve Stefán Ingi Sigurdarson'un golleriyle 2-2'yi buldu.