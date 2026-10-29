AC Milan ve Inter, ortaklaşa kullanacakları yeni stadyuma ilişkin planlarını perşembe günü tanıttı. Generali Stadium adı verilecek yeni stadyumun inşaatı 2028'de başlayacak ve 2031'de tamamlanacak. Plan, ikonik Stadio Giuseppe Meazza'nın (San Siro) yüzde 90'ının yıkımına yine 2031'de başlanması.

71.500 seyirci kapasiteli yeni stadyum, Meazza'nın hemen yanına inşa edilecek. The New York Times gazetesine göre sigorta şirketi Generali, yeni stadyuma önümüzdeki 20 yıl boyunca adını vermek için tam 650 milyon euro ödeyecek.

Generali Stadium, X biçimli bir taşıyıcı yapıya ve akıcı hatlara sahip, iki yönde kavisli bir çatıya sahip olacak. Milan, projeyi "sportif rekabet gücünü artırmak, gelecekteki büyümeyi teşvik etmek ve İtalyan futbolunun gelecek dönemine şekil verilmesine katkıda bulunmak için çığır açan bir yatırım" olarak nitelendiriyor.

Generali Stadium'un tasarımında, dünyanın en etkili çağdaş mimarlarından biri olan Lord Norman Foster da yer aldı. Foster daha önce Londra'daki yeni Wembley Stadyumu'nun, Berlin'deki yeni Reichstag kubbesinin ve New York'taki Hearst Tower'ın tasarımına katkıda bulunmuştu. Foster, bu projede dünya çapında önde gelen spor stadyumu tasarımcılarından David Manica ile birlikte çalıştı.

Gelecek maçlar MIL Serie A 15:45 INT

Milan, "Mimari mükemmeliyet ile stadyum uzmanlığının bir araya gelmesi, Milano'nun kimliğine kök salan ve aynı zamanda kararlılıkla geleceğe bakan bir mekân yaratıyor" açıklamasını yaptı. "Mimari yeni olsa da hedef açık: San Siro'yu dünyanın en ikonik futbol stadyumlarından biri hâline getiren atmosferi, duyguyu ve aidiyet hissini korumak."

"Yaklaşık 71.500 koltuk kapasiteli Generali Stadium, her şeyden önce tek bir ilke gözetilerek tasarlandı: Taraftarları sahadaki oyuna yaklaştırmak ve maç deneyiminin yoğunluğunu en üst düzeye çıkarmak. İki tribün katı, 360 derece boyunca kesintisiz uzanan bir tribün yapısı oluşturuyor. Bu da olağanüstü bir görüş açısı ve taraftarlarla saha arasında güçlü bir bağ sağlıyor."

"Her iki kale arkasında da ikonik Curvas, tek parça ve dik tribün duvarları olarak yükselecek. Atmosferi ve görsel etkiyi güçlendirmek için tribünler, 37 dereceye varan eğimleriyle oyun alanına dönük olacak. Stadyumun akustik tasarımı, seyircinin enerjisini yakalayıp güçlendirmeyi amaçlıyor; böylece taraftarlar gösterinin merkezinde kalacak."

"Bu da dünya futbolunun en etkileyici atmosfere sahip ortamlarından birinin oluşmasına katkı sağlayacak. İyileştirilmiş erişilebilirlik, modern ağırlama konseptleri ve üst düzey premium deneyimlerden geniş kitlelere hitap eden koltuklara kadar uzanan çok çeşitli oturma seçenekleri, stadyumun her kuşaktan taraftarı ağırlamasını ve maçı deneyimlemek için yeni yollar sunmasını sağlayacak."

Yeni stadyum, San Siro semtindeki büyük bir yenileme projesinin parçası. Generali Stadium çevresinde yeni kamusal alanlar, yeşil bölgeler, dinlenme ve alışveriş mekânları oluşturulacak. İlk maçın 2031/32 sezonunda oynanması öngörülüyor. Böylece stadyum, Türkiye ve İtalya'da düzenlenecek 2032 Avrupa Şampiyonası'na tam zamanında yetişecek.

Meazza'nın yüzde 90'ı yıkılacak. Üçüncü tribün katının tamamı, spiral biçimli yürüyüş yollarını çevreleyen ikonik silindirik kuleler de dâhil olmak üzere yıkılacak. Devasa çelik çatı da sökülecek.

Ancak güneydoğu köşesindeki L biçimli büyük yapı korunacak. Bu bölüm, çevresinde kurulacak ticaret ve spor bölgesine entegre edilecek. Burada bir müze de inşa edilecek.